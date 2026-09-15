Clasamentul ține cont de articolele publicate de facultăți și cercetarea în domeniu, dar măsoară, conform unor profesori de la noi, cantitatea, nu calitatea articolelor.

Clasamentul internațional Shanghai Global Ranking urmărește 57 de domenii, iar universitățile din România sunt menționate de 18 ori, în diferite categorii.

Șapte din totalul de 18 categorii sunt în clasamentul pentru o singură disciplină, Matematica.

Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre instituțiile menționate, de trei ori, alături de USAMV din Cluj. Iar Universitatea București apare în două categorii.

Szasz Levente, prorectorul care se ocupă de rankinguri / competitivitate UBB: „Majoritatea, dacă nu toate din aceste clasamente internaționale favorizează cantitatea în loc de calitate. Adică, cu cât produci mai mult științific vorbind, cu atât ajungi mai sus în clasamente. Iar când avem cantitate în fața calității, atunci nu mai putem vorbi de niște instrumente care măsoară în mod obiectiv și în mod concret calitatea actului de învățământ sau calitatea cercetării, cum este și acest ranking global Shanghai.”

La domeniul științe medicale, UMF Carol Davila este singura care apare în acest top, la medicina clinică și sănătate publică. Nu acoperim însă disciplinele stomatologie, asistență medicală sau farmacie.

Prof. univ. dr. Jinga Viorel, rectorul UMF Carol Davila: „În clasamentul Shanghai, cercetarea are un rol foarte important și, în special, cercetarea publicată în reviste cu indice foarte mare, unde se accede greu. La medicină, într-adevăr, am avut foarte multe articole, pe parcurs se adună rezultatele și putem obține clasament bun și pentru alte discipline.”

Potrivit clasamentului, în afara științelor sociale, la toate domeniile menționate, universitățile de la noi au înregistrat o stagnare sau chiar scădere a performanței.

Corespondent PROTV: „Sunt specializări în care nu suntem incluși deloc, potrivit acestui clasament, cum ar fi inginerie mecanică sau aerospațială, inteligență artificială, statistică, drept, științe politice sau educație. La aceste subdomenii, universitățile din țara noastră nu sunt menționate deloc. Mai bine decât noi stau universitățile din Serbia, cu 19 apariții în acest top, Ungaria cu 37 sau Polonia și Cehia - cu peste 90.

În clasamentul global, cele mai multe apariții le au universitățile din SUA (4.119), China (4.077) și Marea Britanie (1.536).”