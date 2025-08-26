Bacalaureatul de toamnă 2025 confirmă prăbușirea învățământului din România. ”Eu am scris numa’ prostii”

Bacalaureatul de toamnă a ajuns la final cu mai puțin de 900 de candidați care au reușit să ia diploma, după soluționarea contestațiilor. În total, 8.000 de tineri au promovat în sesiunea de toamnă.  

autor
Adriana Stere

Rata de succes a ajuns la 31,9 la sută, cel mai slab rezultat din ultimii 7 ani, pentru toți candidații. În premieră, performanța promoției care a terminat anul acesta liceul este cu numai 0,01 la sută mai mare decât a colegilor din generațiile trecute.

11.000 de candidați din cei aproximativ 25.000 înscriși la a doua sesiune au făcut contestație, dezamăgiți de rezultat.

Tânără: Eu am scris, da’ nu știu dacă am scris bine.

Reporter: Subiectele ne interesau.

Tânără: Tatăl meu, așa s-a... de Lucian Blaga.

Reporter: Și ce-ai scris?

Tânără: Numa’ prostii...”.

A doua comisie de corectare a trecut doar 896 de tineri de pragul mediei 6. Printre ei, o concurentă din Giurgiu care a făcut mari eforturi să recupereze materia.

Tânără: ”Pe viitor o să mă ajute în carieră. Dacă vrei, se poate! Dacă crezi în tine și nu te lași demoralizat de cei din jur, care critică”.

Motivarea elevilor, la cel mai scăzut nivel din ultimii 20 de ani

Însă e prima oară în 20 de ani când rata de promovare a promoției curente nu este mai mare decât cea a generațiilor trecute. Cei respinși dau vina pe cerințe.

Tânăr: ”Contrar așteptărilor mele, chiar a picat un subiect care consider eu că multora le-a pus multe bețe-n roate”.

Corespondent ProTV: ”Motivarea și mobilizarea absolvenților pentru a obține diploma au ajuns și ele la cel mai jos nivel din ultimele două decenii. În 2005, 91,4% dintre cei picați prima oară au revenit la examenul în toamnă. În 2025, s-au prezentat pentru a doua încercare numai 66%.

Acum 20 de ani, rata de promovare a promoției care a absolvit atunci a fost 95%, după două sesiuni. Iar după 6 sesiuni a ajuns la 97,5%. În acest an, după a doua sesiune e numai 69% și e puțin probabil ca mii de elevi să încerce de încă patru ori.”

Această generație este prima cu 13 ani de școală, cu tot cu clasa pregătitoare. Au fost, e drept, cei mai puțini înscriși la școală, din istoria recentă, dar și cea mai ridicată rată a abandonului în liceu. La bacalaureatul din vară, participarea a scăzut prima oară sub 100.000”. 

Sursa: Pro TV

Etichete: rezultate, Bacalaureat toamna, slab,

Dată publicare: 26-08-2025 19:33

