Școlile profesionale, alternativa pentru tinerii care nu iau bacalaureatul. Cât plătesc să învețe o meserie

Pentru că n-au reușit să ia bacalaureatul nici în sesiunea a doua, mii de absolvenți de liceu au decis că cea mai bună soluție este să rămână elevi.

Se înscriu la școli post-liceale care le asigură în doi sau trei ani,diplome recunoscute în Uniunea Europeană. Majoritatea vor să devină asistenți medicali și stiliști, dar locurile se ocupă repede și, la specializările detectiv particular, tehnician de ordine publică, mecanic și electronist.

Elev: „Am venit să mă înscriu la școala de asistenți medicali. Înainte am lucrat ca secretară, ca operator calculator”.

Suntem printre puținele țări din Uniunea Europeană în care diploma de bacalaureat nu e obligatorie pentru a deveni asistent medical. Anual, 15.000 de absolvenți termină școlile sanitare. Două mii găsesc de lucru în țară și tot atâția emigrează. Tinerii abia ieșiți din liceu vin împinși de familii.

Reporter: „Dintre foștii tăi colegi de clasă, câți au mers la postliceale?”

Elev: „Nu mulți. Unii au ales să practice meseria acasă. Unghii, gene de frumusețe în general”.

Plătită în rate, taxa ajunge și la 8.000 de lei pe an, în funcție de școală, dar există și locuri gratuite, la stat.

Postlicealele administrate de culte, printre cele mai căutate

Datorită ratei mari de inserție pe piața muncii, foarte căutate sunt postlicealele administrate de culte. Seminarul Ortodox din București își selectează doritorii printr-un test grilă cu 30 de cerințe din manualul de biologie de clasa a XI-a. Sunt 112 locuri pentru asistent generalist, asistent de farmacie și de balneofiziokinetoterapie.

După 3 ani, majoritatea cursanților rămân angajați în spitalele unde au făcut practică.

Cristiana Laptici, profesoară de instruire practică: „Elevii noștri sunt mai empatici, mai aplecați către suflet”.

Din cei 80.000 de elevi câți numărau, în iunie, școlile postliceale din țară, atât publice cât și particulare, cam jumătate aleg meserii cu calificare de scurtă durată.

E drept, costurile sunt mai mici. Dar și concurența e mare pentru locuri de muncă. Recent, în ofertă au intrat și calificări pentru domenii de nișă.

Viitorii detectivi studiază legislație și etică, protecția datelor, metode de supraveghere, dar și marketingul unei afaceri de investigații private.

