Școlile profesionale, alternativa pentru tinerii care nu iau bacalaureatul. Cât plătesc să învețe o meserie

Stiri Educatie
23-08-2025 | 19:51
×
Codul embed a fost copiat

Pentru că n-au reușit să ia bacalaureatul nici în sesiunea a doua, mii de absolvenți de liceu au decis că cea mai bună soluție este să rămână elevi.

autor
Adriana Stere

Se înscriu la școli post-liceale care le asigură în doi sau trei ani,diplome recunoscute în Uniunea Europeană. Majoritatea vor să devină asistenți medicali și stiliști, dar locurile se ocupă repede și, la specializările detectiv particular, tehnician de ordine publică, mecanic și electronist.

Elev: „Am venit să mă înscriu la școala de asistenți medicali. Înainte am lucrat ca secretară, ca operator calculator”.

Suntem printre puținele țări din Uniunea Europeană în care diploma de bacalaureat nu e obligatorie pentru a deveni asistent medical. Anual, 15.000 de absolvenți termină școlile sanitare. Două mii găsesc de lucru în țară și tot atâția emigrează. Tinerii abia ieșiți din liceu vin împinși de familii.

Reporter: „Dintre foștii tăi colegi de clasă, câți au mers la postliceale?”

Citește și
euromania
Absolvenții de școli profesionale vor avea stagii plătite la Comisia Europeană. Roxana Mînzatu, inițiator: O șansă fantastică

Elev: „Nu mulți. Unii au ales să practice meseria acasă. Unghii, gene de frumusețe în general”.

Plătită în rate, taxa ajunge și la 8.000 de lei pe an, în funcție de școală, dar există și locuri gratuite, la stat.

Postlicealele administrate de culte, printre cele mai căutate

Datorită ratei mari de inserție pe piața muncii, foarte căutate sunt postlicealele administrate de culte. Seminarul Ortodox din București își selectează doritorii printr-un test grilă cu 30 de cerințe din manualul de biologie de clasa a XI-a. Sunt 112 locuri pentru asistent generalist, asistent de farmacie și de balneofiziokinetoterapie.

După 3 ani, majoritatea cursanților rămân angajați în spitalele unde au făcut practică.

Cristiana Laptici, profesoară de instruire practică: „Elevii noștri sunt mai empatici, mai aplecați către suflet”.

Din cei 80.000 de elevi câți numărau, în iunie, școlile postliceale din țară, atât publice cât și particulare, cam jumătate aleg meserii cu calificare de scurtă durată.

E drept, costurile sunt mai mici. Dar și concurența e mare pentru locuri de muncă. Recent, în ofertă au intrat și calificări pentru domenii de nișă.

Viitorii detectivi studiază legislație și etică, protecția datelor, metode de supraveghere, dar și marketingul unei afaceri de investigații private.

Sursa: Pro TV

Etichete: bacalaureat, scoli profesionale,

Dată publicare: 23-08-2025 18:38

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
NEWS ALERT Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă
Citește și...
Greu cu munca. România are cea mai mică durată a vieții profesionale din UE. Statele nordice sunt în fruntea topului. Hartă
Stiri actuale
Greu cu munca. România are cea mai mică durată a vieții profesionale din UE. Statele nordice sunt în fruntea topului. Hartă

Durata medie preconizată a vieții active în UE este de 37,2 ani, cu diferențe mari între state. România înregistrează cea mai scurtă durată, 32,7 ani, cu femeile sub media bărbaților, la doar 29,2 ani.

Absolvenții de școli profesionale vor avea stagii plătite la Comisia Europeană. Roxana Mînzatu, inițiator: O șansă fantastică
EURomânia
Absolvenții de școli profesionale vor avea stagii plătite la Comisia Europeană. Roxana Mînzatu, inițiator: O șansă fantastică

Pentru prima dată, Comisia Europeană vrea să deschidă porțile și pentru tinerii care învață o meserie.

 

Recomandări
România, pe ultimul loc în UE la competențe digitale. Seniorii sunt mai dornici să învețe decât tinerii
Stiri Diverse
România, pe ultimul loc în UE la competențe digitale. Seniorii sunt mai dornici să învețe decât tinerii

România e la coada Europei la competențe digitale, arată cele mai recente date de la Eurostat. Stăm ceva mai bine doar la trimis și primit mesaje, dar la servicii bancare, sănătate sau educație online suntem cu mult în urmă.

Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei
Stiri Educatie
Câți bani alocă părinții pentru rechizitele copiilor. Doar un ghiozdan a ajuns să coste câteva sute de lei

Se apropie începutul de an școlar, iar rafturile magazinelor s-au umplut de rechizite. Însă, față de anul trecut bugetul părinților se golește mai repede.  

Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou
Vremea
Temperaturile scad brusc în toată țara. Maximele vor fi de doar 18 grade. Când se va încălzi din nou

Furtunile violente care au răvășit țara seara trecută au luat patru vieți. Un tânăr a fost strivit de un acoperiș un bărbat s-a electrocutat, iar un tată și fiul său s-au înecat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 August 2025

29:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12