Medicii vor putea semnala orice pericol de întrerupere a continuităţii în administrarea anumitor medicamente, în urma semnării unui acord de colaborare semnat luni între Colegiul Medicilor din România şi Compania Naţională UNIFARM S.A., document care pune bazele unui mecanism de comunicare şi implicare.

Astfel, medicul semnalează către Colegiul Medicilor din România situaţia în care un pacient are nevoie justificată medical de un medicament indisponibil în România şi, prin mecanismul stabilit, CMR trimite solicitările către UNIFARM iar compania va putea iniţia demersurile necesare pentru identificarea acestuia şi furnizarea sa, cu respectarea procedurilor legale, inclusiv prin mecanismul Autorizaţiilor pentru Nevoi Speciale.

"Ştirile din ultimele zile, din ultimele luni au semnalat constant lipsa unor medicamente. Lipsa unui medicament este o problemă reală, pentru că orice pacient are dreptul de a avea acces la terapie şi la continuitatea tratamentului şi discontinuităţile în administrarea tratamentului pot uneori să aibă repercusiuni grave în ceea ce priveşte evoluţia şi starea de sănătate a unui pacient. (...) Medicii vor putea accesa o adresă de email - [email protected] - şi pot semnala pe această adresă de email lipsa unui medicament. Colegiul Medicilor cu celeritate transmite toate aceste solicitări sau nevoi pe care le exprimă diverşi medici sau greutăţi pe care le întâmpină în asigurarea continuităţii tratamentului pacienţilor lor şi transmit aceste informaţii rapid către UNIFARM", a declarat preşedintele CMR, Cătălina Poiană, într-o conferinţă de presă.

Cum funcționează acordul

Ea a subliniat că în oncologie timpul poate să însemne viaţă. Directorul UNIFARM, Adrian Marius Dobre, a afirmat că de fapt luni se definitivează un sistem.

"Ce se întâmplă după ce primim sesizările din partea medicilor? În primul rând vom verifica dacă medicamentul este într-adevăr în stocuri din România sau nu este, dacă spitalul respectiv are stocul de medicament sau nu are, dacă este o simplă problemă de aprovizionare, o sincopă de aprovizionare internă a spitalului sau dacă medicamentul lipseşte cu adevărat. Dacă medicamentul lipseşte cu adevărat, atunci vom aduna aceste sesizări ale medicilor, vom informa Agenţia Naţională a Medicamentului şi Ministerul Sănătăţii şi vom merge pe procedurile legale pe care le avem la dispoziţie pentru acoperirea lipsei de medicament, care sunt multiple: autorizaţie de nevoi speciale per pacient, autorizaţii de sănătate publică şi chiar autorizaţie de până pe piaţă. Toate pot funcţiona completându-se una pe cealaltă în acelaşi timp pentru acoperirea lipsei de medicament", a explicat Dobre.

În opinia sa, o criză în domeniul farmaceutic şi sanitar este gestionată corect atunci când pacientul nu resimte.

”Frustrarea este foarte mare”

"Au fost nenumărate crizele în aceşti ani şi au fost gestionate corect, dar estimăm că datorită unui climat destul de volatil în jurul României în procese de aprovizionare, în costurile materiilor prime, în corpurile logistice, în costurile de producţie ale medicamentului, aceste probleme se vor acutiza pe viitor şi acest sistem vine tocmai în întâmpinarea apariţiei acestor probleme, astfel încât pacientul să resimtă cât mai puţin sau deloc lipsa unui medicament", a susţinut directorul UNIFARM.

La rândul său, medicul Alina Tănase a subliniat importanţa acordului dintre CMR şi UNIFARM.

"Medicul este prima interfaţă. Pacientul vine la medic să fie tratat şi în momentul în care nu ai acest medicament, frustrarea este foarte mare, să dai din umeri, să nu ştii când o să-l ai, când o să revină, când o să poţi să-i faci tratamentul standard. (...) Cred că rolul meu este să spun cât de importantă este această iniţiativă, cât de mult ia de pe umerii medicilor această povară, această greutate extraordinară", a spus medicul.