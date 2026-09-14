Politicile premierului ungar Peter Magyar privind permiterea accesului migranţilor în ţară sunt la fel de stricte precum cele ale predecesorului său, Viktor Orban, a afirmat jurnalistul Joel Le Pavous într-un articol de opinie publicat luni în cotidianul belgian Le Soir, citat de agenţia ungară de presă MTI, potrivit Agerpres.

În acelaşi timp, Magyar nu poate bloca implementarea Pactului privind migraţia al Uniunii Europene fără a risca amenzi sau pierderea accesului Ungariei la fondurile UE, a precizat Le Pavous, notează MTI.

Potrivit jurnalistului, deşi Magyar s-a distanţat de multe dintre politicile predecesorului său, "a preluat neschimbată poziţia lui Viktor Orban privind migraţia, una dintre temele emblematice ale acestuia din urmă".

Magyar ar putea încerca să reducă dependenţa Ungariei de lucrătorii străini, însă ţara nu se poate lipsi de imigranţii esenţiali pentru a contracara deficitul de forţă de muncă şi natalitatea scăzută, afirmă Le Pavous.

Acesta aminteşte că, în timpul campaniei sale, Magyar l-a criticat pe Orban pentru refuzul de a aplica normele UE privind migraţia şi l-a învinuit pentru deciziile pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene împotriva Ungariei.

În acelaşi timp, Magyar susţine o politică de "zero migranţi ilegali", respinge Pactul UE privind migraţia "deoarece îl consideră prea indulgent" şi pledează pentru menţinerea gardului de la graniţa cu Serbia.

De asemenea, el a criticat amenda aplicată Ungariei de Curtea de Justiţie a UE în 2024 pentru încălcarea normelor privind azilul - o poziţie pe care a reiterat-o la Forumul de la Bled, la sfârşitul lunii august, adaugă jurnalistul.

Autorul sugerează că Magyar adoptă stilul conflictual al lui Orban pentru a-i câştiga pe alegătorii conservatori, poziţionându-se totodată drept un promotor al destructurării vechiului sistem şi al generării de creştere economică prin intermediul fondurilor UE, a mai consemnat MTI.