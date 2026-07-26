Prin acest sistem, pacienții pot obține mai ușor medicamentele necesare.

Canalul de Urgență ajută pacienții

Canalul de Urgență al companiei Unifarm este un mecanism creat pentru a interveni rapid în situații de penurie sau acces limitat la tratamente critice și funcționează foarte simplu.

Pacientul merge cu rețeta în farmacie. Dacă medicamentul nu este disponibil nici aici, nici în depozite, farmacistul trimite o comandă prin canalul special către Unifarm - distribuitorul de stat, care are contract cu producătorii. După ce primește tratamentul, îl trimite direct în farmacia care a făcut comanda, iar bolnavul este chemat să îl ridice.

Beatrice Speteanu, farmacistă: „Medicamente din multe grupe terapeutice: boli cardiovasculare, oncologice, antihistaminice pentru ulcer. Pacienții beneficiază exact de acele medicamente deficitare, care în mod normal ar părăsi țara prin exportul paralel.”

Milioane de bolnavi primesc tratamente

Milioane de bolnavi care sunt în programele naționale de sănătate au primit medicamentele necesare prin Canalul de Urgență doar în primele 6 luni ale acestui an. De 3 ori mai mulți ca anul trecut.

Adrian Marius Dobre, director Unifarm: „Sunt medicamente pentru diverse patologii, dar patologii complicate în general, fără de care pacientul este pus într-un risc de a-și înrăutăți starea de sănătate sau chiar de a-și pierde viața. Încercăm să adăugăm tot timpul produse noi.”

Corespondent PROTV: „În acest moment, peste 760 de medicamente sunt pe lista celor cu discontinuitate emisă de ANMDM. Deținătorii autorizațiilor de punere pe piață au notificat statul despre întreruperea temporară sau permanentă a livrărilor. De cele mai multe ori, motivul este prețul mic de vânzare pe piața noastră.”

Pe de altă parte, Comisia de Sănătate Publică a Parlamentului European a votat astăzi noul Regulament în ceea ce privește medicamentele critice. Prevederile adoptate îi obligă pe deținătorii autorizațiilor de punere pe piață să asigure stocuri armonizate la nivel european, iar statele membre vor putea face achiziții comune, pentru a obține un preț mai avantajos.