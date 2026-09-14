Un bărbat a murit, iar un altul a ajuns în stare gravă la spital după ce s-au intoxicat într-o mofetă, la Sântimbru Băi.

Corespondent Știrile PRO TV: „În mofeta în care au leșinat cei doi bărbați, accesul este liber, iar oamenii vin aici pentru a-și trata durerile musculare, articulare sau ale oaselor, dar și hipertensiunea. Pe un afiș este precizat că tratamentul trebuie făcut în urma unor consultații și indicații medicale, însă nimeni nu controlează dacă instrucțiunile sunt respectate.

În acest caz, un martor i-a observat inconștienți pe cei doi bărbați și a sunat la 112. Echipajele medicale ajunse aici au încercat să-i resusciteze, însă unul dintre ei n-a mai putut fi salvat. Avea 36 de ani și era din Bacău.

Celălalt a fost transportat la spitalul din Miercurea Ciuc, unde a fost internat în secția de terapie intensivă. Medicii au confirmat că a suferit o intoxicație prin inhalare, fără a preciza care sunt gazele care i-au pus viața în pericol. În acest moment, bărbatul de 43 de ani este stabilizat, iar doctorii au anunțat că va fi transferat în secția de boli interne.”