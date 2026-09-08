Măsura făcea parte din planul de optimizare a prescrierii și decontării medicamentelor și avea ca obiectiv creșterea eficienței utilizării banilor alocați medicamentelor compensate. În cadrul acesteia au fost înregistrate și unele progrese: prescrierile de medicamente biosimilare au crescut cu 29,5% în 2024, în timp ce volumele de medicamente generice eliberate au crescut cu 5,2%. Cu toate acestea, gradul general de realizare a măsurii a fost de 67%, se arată într-un raport al Consiliului Fiscal.

Consiliul Fiscal arată că măsura a avut un grad de realizare de 67%, dar arată este că nu a fost pusă în aplicare modificarea procentelor de compensare, deși aceasta era considerată componenta cu cel mai important potențial de economisire. Potrivit raportului Consiliului Fiscal, CNAS estima o economie de 11-14 milioane de lei pe lună dacă măsura era aplicată.

Ea nu a fost însă realizată din cauza dezacordului dintre Ministerul Sănătății și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDMR) privind reducerea nivelului de compensare. Așadar, statul a ratat o economie estimată la aproximativ 132-168 milioane de lei pe an, dacă extrapolăm valoarea lunară.

„Măsura 5, privind optimizarea prescrierii și decontării medicamentelor, prezintă un grad de realizare de 67%, provenit din creșterea numărului de prescrieri de biosimilare (+29,5%) și a volumelor eliberate pentru medicamente generice (+5,2%) în 2024. Indicatorul referitor la actele normative de modificare a procentelor de compensare nu a fost îndeplinit ca urmare a dezacordului exprimat de Ministerul Sănătății și de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale cu privire la reducerea nivelului de compensare pentru medicamentele evaluate. În consecință, cea mai importantă economie asociată acestei măsuri, estimată de CNAS la 11-14 mil. lei lunar, nu a fost realizată”, se arată în raportul de activitate al Consiliului Fiscal.