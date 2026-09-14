Noile benzinării fac parte din strategia de concesionare a spațiilor de servicii adoptată de CNAIR în 2022, program care începe să producă rezultate vizibile pe rețeaua de autostrăzi din România, a transmis directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

„Primele două benzinării moderne au fost deschise de astăzi pe Autostrada Transilvania (A3)! Sunt parte dintr-o strategie de concesionare a spaţiilor de servicii adoptată de CNAIR în 2022, care începe să dea rezultate vizibile pe toată reţeaua: 30 de spaţii de servicii moderne deschise până acum, 16 în amenajare, 4 cu contracte de concesiune în curs de semnare şi alte 10 pentru care licitaţiile vor fi lansate în scurt timp. Cele două noi spaţii de servicii sunt amplasate pe tronsonul Târgu Mureş - Câmpia Turzii, în zona localităţii Sânpaul, pe ambele sensuri de mers (km 8+400)", a mai scris Pistol pe pagina sa de Faebook.

Fiecare benzinărie dispune de o suprafaţă de 271 de metri pătraţi şi integrează conceptul premium gastronomic şi de retail, fiind proiectată pe baza modelului lansat de companie în premieră în 2023 pentru spaţiile de servicii de pe autostrăzi. Deschiderea punctelor de la Sânpaul a generat peste 30 de noi locuri de muncă în judeţul Mureş.

Noile locaţii pun la dispoziţia clienţilor soluţii complexe de alimentare şi facilităţi de tranzit. Zona de alimentare este dotată cu 3 pompe multiprodus, o pompă de mare viteză, una cu AdBlue, skid GPL şi patru puncte de încărcare electrică rapidă. Infrastructura include şi 42 de locuri de parcare destinate autoturismelor şi 11 locuri pentru vehiculele de mare tonaj în fiecare spaţiu de servicii.

Cele două staţii au fost deschise de Rompetrol Downstream în zona kilometrului 8+400 (stânga/dreapta), în urma unei investiţii de circa 4,8 milioane de dolari, conform unui comunicat al companiei.

„Rompetrol marchează o premieră prin deschiderea primelor staţii de carburanţi de pe autostrada A3. Urmărim o expansiune strategică în România şi ne consolidăm poziţia Rompetrol Downstream ca o companie aproape de clienţi, care răspunde direct nevoilor şi aşteptărilor lor de mobilitate de-a lungul unui coridor rutier important", a declarat Arman Kalabayev, director general al Rompetrol Downstream, citat în comunicat.