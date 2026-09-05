Experții citați de BBC spun că acesta este unul dintre primele cazuri în care o copie a unui medicament aflat încă în faza studiilor clinice, unde îi sunt evaluate siguranța și eficiența, ajunge să fie comercializată la o asemenea scară.

Produsele vândute sub denumirea „reta” pot fi găsite în Marea Britanie în săli de sport, saloane de manichiură și înfrumusețare, frizerii, pe rețelele sociale și chiar la comercianți ambulanți.

„Lumea a luat-o razna. Oamenii își injectează, practic, un drog ilegal și cred că este sigur”, spune Sehar Shahid, farmacist și director al unei farmacii din Marea Britanie.

Potrivit acesteia, utilizarea produselor contrafăcute a devenit atât de răspândită încât oamenii discută deschis pe rețelele sociale despre vânzători și despre locurile în care pot cumpăra substanțele.

Retatrutida contrafăcută poate fi comandată în câteva minute

O simplă căutare pe rețelele sociale îi poate pune pe cumpărători în contact cu persoane care susțin că vând retatrutidă. Problema este că, în cazul acestor produse, nu există nicio garanție privind substanțele pe care le conțin, concentrația acestora sau chiar originea lor.

Pe TikTok au apărut inclusiv fotografii „înainte și după”, în care utilizatorii afirmă că retatrutida le-a redus pofta de mâncare, i-a ajutat să slăbească și le-a schimbat viața.

Retatrutida autentică este însă încă testată în studii clinice și nu există, în acest moment, nicio certitudine că medicamentul va fi aprobat și va ajunge pe piață.

Autoritatea britanică de reglementare a medicamentelor, MHRA, a descoperit peste 2.000 de stilouri injectabile etichetate ca produse care conțin retatrutidă în timpul unei razii la o fabrică ilegală de medicamente pentru slăbit din Northampton.

Eli Lilly avertizează pe site-ul companiei că retatrutida nu trebuie utilizată în afara studiilor clinice sponsorizate de companie. Potrivit producătorului, produsele ilegale pot conține ingrediente necunoscute, contaminanți sau impurități periculoase.

De asemenea, acestea pot avea o concentrație prea mare sau prea mică de substanță activă ori pot conține o substanță complet diferită de cea indicată pe ambalaj.

În ciuda acestor avertismente, există persoane care sunt dispuse să își asume riscurile.

„Pacienți tineri și în formă ajung la spital cu greață, vărsături, diaree și, în unele cazuri, insuficiență renală”, spune endocrinologul Donal O'Shea.

De ce este retatrutida atât de căutată

Interesul pentru retatrutidă vine în special din mecanismul său de acțiune. Medicamentele pentru slăbit disponibile în prezent, precum semaglutida, comercializată sub numele Ozempic și Wegovy, și tirzepatida, comercializată ca Mounjaro, acționează asupra unuia sau a două tipuri de receptori hormonali.

Retatrutida acționează asupra a trei receptori și ar putea deveni, dacă va fi aprobată, primul medicament pentru slăbit care țintește simultan trei căi hormonale. Din acest motiv, a primit și denumirea informală de „triple G”.

Substanța imită acțiunea a trei hormoni: