Cercetătorii subliniază însă că rezultatele nu demonstrează că medicamentul afectează direct fertilitatea viitoare. Sunt necesare studii pe termen lung pentru a clarifica efectele, transmite Agerpres, care citează Reuters.

Pentru a se stabili dacă diferenţele observate în studiul realizat pe sugari au implicaţii asupra fertilităţii la vârste mai înaintate şi asupra vârstei la care survine menopauza, va fi necesară o monitorizare pe termen lung, a precizat într-un comunicat coordonatoarea studiului, Margit Bistrup Fischer, de la Rigshospitalet din Copenhaga.

Femeile care au utilizat în timpul sarcinii Tylenol - comercializat şi sub denumirea de acetaminofen sau paracetamol în afara Statelor Unite - nu ar trebui să se alarmeze în urma acestor descoperiri, a spus Fischer.

Cum a fost realizat studiul

Echipa sa a studiat 302 fetiţe în vârstă de trei luni ale căror mame fuseseră monitorizate pentru consumul de Tylenol pe durata sarcinii.

Nouăzeci şi două dintre fetiţe au fost expuse pentru prima dată la Tylenol în perioada intrauterină, înainte de săptămâna a 17-a de sarcină, 67 au fost expuse iniţial după săptămâna a 17-a, iar 143 au fost născute de femei care nu au utilizat acest medicament.

Expunerea la Tylenol a fost evaluată pe baza probelor de urină furnizate de femei la intervale regulate. Mamele au luat doze relativ mici şi niciuna nu a depăşit doza maximă zilnică recomandată de 4.000 de miligrame. Majoritatea l-au luat pentru dureri de cap sau dureri musculo-scheletale.

În medie, fetiţele expuse în uter aveau ovare mai mici, mai puţini foliculi ovarieni - structurile care conţin ovule imature - uter mai mic şi niveluri mai scăzute ale hormonilor reproductivi, au raportat cercetătorii miercuri în revista ştiinţifică Human Reproduction Open.

Funcţia reproductivă şi perioada fertilă a unei femei sunt stabilite încă din perioada intrauterină, au explicat cercetătorii, iar fetele se nasc cu toate ovulele pe care le vor avea vreodată.

Studiile realizate pe animale au sugerat că expunerea fetală la Tylenol, cel mai frecvent utilizat medicament în timpul sarcinii, ar putea afecta rezerva de ovule şi funcţia reproductivă ulterioară, însă până în prezent nu au fost raportate descoperiri similare la oameni.

Afirmațiile despre autism, respinse de comunitatea medicală

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a asociat utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii cu autismul, o afirmaţie respinsă pe scară largă de comunitatea medicală şi de marile organizaţii din domeniul sănătăţii, fiind considerată lipsită de fundament ştiinţific.

Cercetătorii au constatat că fetiţele în vârstă de trei luni monitorizate în cadrul studiului, care au fost expuse la Tylenol în perioada intrauterină, prezentau, în medie, un volum ovarian cu 40% mai mic, un volum uterin cu 13% mai mic şi cu 23% mai puţini foliculi ovarieni.

Bebeluşii expuşi la medicament în primele stadii ale sarcinii - înainte de săptămâna a 17-a - prezentau, de asemenea, niveluri mai scăzute de hormon anti-Mullerian (AMH), un indicator al cantităţii şi calităţii ovulelor din ovare.

Cercetătorii au analizat, de asemenea, un grup separat de 1.210 de fete care au fost monitorizate de la vârsta de sugar până la adolescenţă şi ale căror mame au raportat utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii. În acest grup, expunerea fetală a fost asociată cu un uter mai mic la pubertate şi cu ovare mai mici în timpul adolescenţei.

Studiul nu poate prezice rezultatele pentru nicio femeie sau copil în parte, a notat Fischer, menţionând că multe femei care au utilizat Tylenol în timpul sarcinii au avut fiice ale căror dimensiuni ovariene erau similare cu cele ale fiicelor născute de femei care nu au utilizat medicamentul.

Recomandările actuale rămân în vigoare

Liniile directoare actuale continuă să recomande Tylenolul pentru tratarea durerii şi a febrei în timpul sarcinii. Febra mare netratată sau durerea severă pot reprezenta ele însele riscuri pentru mamă şi făt, a subliniat Fischer.

Într-un comentariu care însoţeşte lucrarea, dr. Christian De Geyter, specialist în medicină reproductivă la Spitalul Universitar din Basel, Elveţia, a afirmat că rezultatele cercetării se potrivesc cu datele din studiile efectuate pe animale.

Monitorizarea fetelor expuse la Tylenol în perioada intrauterină ar trebui să se extindă până la menopauză, a spus De Geyter, adăugând că recomandările privind utilizarea acestui medicament în timpul sarcinii ar trebui reanalizate.

Asocierea dintre administrarea paracetamolului la femeile gravide și autismul la copii

După ce președintele Donald Trump a declarat anul trecut că există o legătură între administrarea paracetamolului la femeile gravide și autismul la copii, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a cerut studii pe acest subiect de la ANM.

„Am văzut declarația domnului președinte, nu mă pronunț asupra declarației dânsului. Am solicitat Agenției Naționale a Medicamentului un punct de vedere avizat, studiile recente în vigoare și sigur că voi face o declarație și un răspuns ferm pentru această situație. Acum nu am un răspuns clar”, preciza, anul trecut, Rogobete la Palatul Parlamentului.

Medicamentele de uz uman care conțin paracetamol pot fi utilizate în timpul sarcinii, în conformitate cu recomandările oficiale. În Uniunea Europeană (UE), paracetamolul (cunoscut și sub denumirea de acetaminofen) poate fi utilizat în timpul sarcinii, pentru atenuarea durerii sau scăderea febrei, dacă acest lucru este necesar din punct de vedere clinic.

În prezent, nu există noi dovezi care să impună modificări ale recomandărilor actuale ale UE privind administrarea acestuia, se arată într-un comunicat transmis de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

„Paracetamolul rămâne o opțiune importantă pentru tratarea durerii sau a febrei la femeile însărcinate. Recomandarea noastră se bazează pe o evaluare riguroasă a datelor științifice disponibile și nu am găsit nicio dovadă conform căreia administrarea paracetamolului în timpul sarcinii ar provoca autism la copii”, afirmă Steffen Thirstrup, directorul medical al EMA.

Conform informațiilor din prospectele medicamentelor de uz uman care conțin paracetamol, în UE, un volum mare de date provenite de la femei însărcinate care au utilizat paracetamol indică faptul că nu există riscuri de malformații la făt sau la nou-născut.

În 2019, EMA a evaluat studiile disponibile care au investigat dezvoltarea neurologică a copiilor expuși la paracetamol in utero și a concluzionat că rezultatele sunt neconcludente și că nu poate fi stabilită nicio legătură cu tulburările de dezvoltare neurologică. La nevoie, paracetamolul poate fi utilizat în timpul sarcinii.

Recomandarea pentru femeile însărcinate

La fel ca în cazul oricărui medicament de uz uman pentru tratament acut, acesta trebuie utilizat la cea mai mică doză eficace, pentru cea mai scurtă durată posibilă și cât mai rar posibil. Femeile însărcinate trebuie să discute cu medicul curant dacă au nelămuriri referitoare la orice medicament administrat în timpul sarcinii.

Ca în cazul tuturor medicamentelor, EMA și autoritățile naționale competente din UE vor continua să monitorizeze siguranța medicamentelor care conțin paracetamol și vor evalua prompt orice date noi apărute. Vor fi luate măsuri de reglementare, dacă este necesar, pentru a proteja sănătatea publică.