Actrița a lipsit de pe covorul roșu duminică seara, dar, așa cum promisese stilistul ei, Law Roach, și-a făcut apariția în timpul ceremoniei. Zendaya a urcat pe scenă alături de Robert Pattinson pentru a-i înmâna lui Paul Thomas Anderson premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, pentru filmul One Battle After Another, potrivit Marie Claire.

În onoarea viitorului său film, The Drama (și poate chiar a recentei sale căsătorii secrete), Zendaya a ales un look inspirat de stilul „bridal chic”. Ea a purtat o rochie asimetrică, într-o singură bretea, de culoare ciocolatie, semnată Louis Vuitton, alături de numeroase bijuterii cu diamante, inclusiv un ceas Rolex cu diamante.

Tunsoarea sa scurtă a atras însă cel mai mult atenția. După aparițiile de la Paris Fashion Week și Essence Women in Hollywood Awards, unde și-a purtat părul în textura naturală, ondulată, Zendaya a apărut la Oscarurile din 2026 cu părul îndreptat și aranjat cu o breton lateral lejer, realizat de hairstylistul Ursula Stephen.

„Am considerat că în această seară este momentul perfect pentru un look mai rafinat”, a declarat Ursula Stephen.