Ucrainenii încearcă să ne considere proşti în cazul conductei petroliere Drujba, oprită din motive exclusiv politice, însă "noi nu suntem proşti, ci maghiari", a declarat luni la Bruxelles ministrul ungar al afacerilor externe şi comerţului exterior, Peter Szijjarto, potrivit Hirado, agenția de presă a televiziunii publice maghiare.

În paralel, ministrul maghiar a spus că Uniunea Europeană trebuie să reia relațiile cu Rusia, ”considerând că acestea reprezintă singura speranţă pentru pace şi că şi curentul principal al politicii europene ar trebui să revină la bunul-simţ în această chestiune”.

Ungaria, atac și la Polonia

Pe de altă parte, Szijjarto – cea mai vehementă voce antieuropeană din Guvernul Viktor Orban, a reluat atacurile și la adresa Poloniei.

”Democraţia din Ungaria se află într-o stare mai bună decât cea din Polonia şi că statul de drept este mai ameninţat în Polonia decât în Ungaria”, a spus ministrul maghiar, potrivit sursei citate.