Simulare la Matematică Evaluare Națională 2026. S-a încheiat proba. Vezi ce subiecte s-au dat - FOTO

Vezi rezolvarea live a subiectelor la Matematică. Subiectele sunt rezolvate de profesorii Cristian Demian și Monica Chivu de la Centrul Unirea.

Punctajul total este de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Subiectul al III-lea a cuprins probleme mai complexe de algebră și geometrie, unde elevii au trebuit să ofere rezolvări complete și să își justifice fiecare pas.

Subiectul al II-lea a inclus exerciții de dificultate medie, care au necesitat aplicarea formulelor și proprietăților matematice studiate pe parcursul gimnaziului.

Subiectul I a conținut exerciții de bază, menite să verifice cunoștințe precum calcule cu numere reale, fracții și procente, dar și noțiuni elementare de geometrie.

Subiectele la Matematică au fost organizate în trei părți, conform modelului utilizat la Evaluarea Națională.

Pe știrileprotv.ro, de la ora 12:00 puteți urmări live rezolvarea subiectelor, realizată de profesorii de la Centrul Unirea .

La ora 09:00, elevii de clasa a VIII-a au primit broșurile cu subiecte și au început rezolvarea cerințelor, în condiții similare examenului oficial din vară.

Proba se desfășoară conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, după simularea la limba și literatura română susținută în ziua precedentă. Elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea broșurilor.

Structura subiectelor la matematică 2026

Subiectele primite de elevi sunt concepute în baza programei școlare și respectă structura cunoscută din anii anteriori. Testul este împărțit în mai multe părți, incluzând exerciții de calcul, probleme de algebră și itemi de geometrie.

Primele cerințe vizează competențe de bază, precum calcule numerice și utilizarea formulelor, în timp ce subiectele următoare cresc gradual în dificultate, solicitând raționament matematic și argumentare. Ultima parte a lucrării include, de regulă, probleme care necesită demonstrații sau rezolvări mai elaborate.

Această structură are rolul de a evalua atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea elevilor de a aplica noțiunile în contexte variate.

Desfășurarea probei în centrele de examen

Simularea se desfășoară în condiții standardizate, similare examenului oficial. Elevii sunt așezați câte unul în bancă, iar supravegherea este asigurată de cadre didactice desemnate. De asemenea, este interzisă utilizarea telefoanelor mobile sau a altor materiale ajutătoare.

Accesul în săli s-a realizat până în jurul orei 08:30, iar după distribuirea subiectelor, elevii au avut posibilitatea de a citi integral cerințele înainte de a începe rezolvarea propriu-zisă.

Rolul simulării pentru elevi și profesori

Simularea la matematică reprezintă o etapă importantă în pregătirea pentru Evaluarea Națională 2026. Aceasta oferă elevilor oportunitatea de a-și testa nivelul de pregătire în condiții reale de examen și de a-și gestiona timpul și emoțiile.

În același timp, rezultatele obținute vor fi analizate la nivelul fiecărei școli, pentru a identifica eventualele lacune și pentru a adapta strategiile de predare și învățare în perioada următoare.

Notele obținute la simulare nu sunt trecute în catalog decât la cererea elevului sau a părintelui, rolul principal al testării fiind unul orientativ și formativ.

Ce urmează după proba de matematică

După încheierea probei, subiectele și baremele de corectare urmează să fie publicate de Ministerul Educației în cursul zilei. Elevii și profesorii vor putea astfel să compare rezolvările și să estimeze punctajele obținute.

Rezultatele oficiale ale simulării vor fi comunicate la finalul lunii martie, oferind o imagine de ansamblu asupra nivelului de pregătire la nivel național.