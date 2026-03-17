Simulare la Matematică Evaluare Națională 2026. S-a încheiat proba. Vezi ce subiecte s-au dat - FOTO

Simularea la matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026 a început marți dimineață, 17 martie, în toate unitățile de învățământ din România.

Vezi rezolvarea live a subiectelor la Matematică. Subiectele sunt rezolvate de profesorii Cristian Demian și Monica Chivu de la Centrul Unirea.

UPDATE 11:00: S-a încheiat proba la Matematică. Elevii au ieșit din sălile de examinare.

Pe știrileprotv.ro, de la ora 12:00 puteți urmări live rezolvarea subiectelor, realizată de profesorii de la Centrul Unirea.

Subiectele la Matematică au fost organizate în trei părți, conform modelului utilizat la Evaluarea Națională.

Subiectul I a conținut exerciții de bază, menite să verifice cunoștințe precum calcule cu numere reale, fracții și procente, dar și noțiuni elementare de geometrie.

Subiectul al II-lea a inclus exerciții de dificultate medie, care au necesitat aplicarea formulelor și proprietăților matematice studiate pe parcursul gimnaziului.

Subiectul al III-lea a cuprins probleme mai complexe de algebră și geometrie, unde elevii au trebuit să ofere rezolvări complete și să își justifice fiecare pas.

Punctajul total este de 100 de puncte, dintre care 10 puncte sunt acordate din oficiu.

La ora 09:00, elevii de clasa a VIII-a au primit broșurile cu subiecte și au început rezolvarea cerințelor, în condiții similare examenului oficial din vară.

Proba se desfășoară conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, după simularea la limba și literatura română susținută în ziua precedentă. Elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea broșurilor.

Structura subiectelor la matematică 2026

Subiectele primite de elevi sunt concepute în baza programei școlare și respectă structura cunoscută din anii anteriori. Testul este împărțit în mai multe părți, incluzând exerciții de calcul, probleme de algebră și itemi de geometrie.

Primele cerințe vizează competențe de bază, precum calcule numerice și utilizarea formulelor, în timp ce subiectele următoare cresc gradual în dificultate, solicitând raționament matematic și argumentare. Ultima parte a lucrării include, de regulă, probleme care necesită demonstrații sau rezolvări mai elaborate.

Această structură are rolul de a evalua atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea elevilor de a aplica noțiunile în contexte variate.

Desfășurarea probei în centrele de examen

Simularea se desfășoară în condiții standardizate, similare examenului oficial. Elevii sunt așezați câte unul în bancă, iar supravegherea este asigurată de cadre didactice desemnate. De asemenea, este interzisă utilizarea telefoanelor mobile sau a altor materiale ajutătoare.

Accesul în săli s-a realizat până în jurul orei 08:30, iar după distribuirea subiectelor, elevii au avut posibilitatea de a citi integral cerințele înainte de a începe rezolvarea propriu-zisă.

Rolul simulării pentru elevi și profesori

Simularea la matematică reprezintă o etapă importantă în pregătirea pentru Evaluarea Națională 2026. Aceasta oferă elevilor oportunitatea de a-și testa nivelul de pregătire în condiții reale de examen și de a-și gestiona timpul și emoțiile.

În același timp, rezultatele obținute vor fi analizate la nivelul fiecărei școli, pentru a identifica eventualele lacune și pentru a adapta strategiile de predare și învățare în perioada următoare.

Notele obținute la simulare nu sunt trecute în catalog decât la cererea elevului sau a părintelui, rolul principal al testării fiind unul orientativ și formativ.

Ce urmează după proba de matematică

După încheierea probei, subiectele și baremele de corectare urmează să fie publicate de Ministerul Educației în cursul zilei. Elevii și profesorii vor putea astfel să compare rezolvările și să estimeze punctajele obținute.

Rezultatele oficiale ale simulării vor fi comunicate la finalul lunii martie, oferind o imagine de ansamblu asupra nivelului de pregătire la nivel național.

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
NEWS ALERT UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo
Rezolvarea LIVE a subiectelor de la Matematică – Simularea Evaluării Naționale 2026. Care erau răspunsurile corecte
Rezolvarea LIVE a subiectelor de la Matematică – Simularea Evaluării Naționale 2026. Care erau răspunsurile corecte

Simularea probei la Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026 a avut loc pe 17 martie, în condiții similare examenului oficial, elevii având la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. 

Simularea Evaluării Naționale 2026. Zeci de școli nu au organizat simularea, peste 5.200 de elevi au absentat

Simularea Evaluării Naționale a fost organizată în 97,8% dintre unitățile de învățământ gimnazial, a anunțat luni Ministerul Educației, după desfășurarea probei de Limba și literatura română.

Baremul de corectare la Limba română – Simularea Evaluării Naționale 2026. Când se afișează notele

Baremul de corectare și subiectul la proba de Limba și literatura română de la Simularea Evaluării Naționale 2026 au fost publicate luni, la ora 15:00, de către Ministerul Educației. 

Alertă la granița României. MApN confirmă că fragmente de dronă au căzut în Tulcea, în urma atacurilor rusești din Ucraina
Alertă la granița României. MApN confirmă că fragmente de dronă au căzut în Tulcea, în urma atacurilor rusești din Ucraina

Forţele ruse au lansat marţi dimineaţă noi atacuri cu drone asupra unor obiective din Ucraina, lângă graniţa cu România, iar fragmente de drone au căzut în zona Plauru, judeţul Tulcea, anunţă MApN.

LIVE: Bugetul de stat pe 2026, în Parlament. Dezbateri în comisiile de buget-finanţe. Bugetul CCR, mai mare decât în 2025

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a intrat astăzi în dezbaterea Comisiilor reunite de buget-finanţe de la Camera Deputaţilor şi Senat, parlamentarii urmând să întocmească rapoarte pe fiecare ordonator de credite.

Șeful securității Iranului, precum și șeful forțelor iraniene Basij au fost uciși, a anunțat Israelul

Ministrul apărării din Israel, Israel Katz, a anunțat marți că armata israeliană l-a ucis pe Ali Larijani, un înalt oficial iranian din domeniul securității, într-un atac desfășurat în timpul nopții.

