Verdețurile au apărut mai devreme pe tarabe, din cauza primăverii timpurii. Cât a ajuns să coste un kilogram de urzici

Primăvara timpurie ajută verdețurile să ajungă mai repede în piețe. Găsim deja pe tarabe urzici, salată și ceapă verde, culese din grădină, ori din sere.

Iar vremea va fi de partea lor, și în perioada următoare, după cum spun meteorologii, care anunță temperaturi peste normalul perioadei, însoțite în unele zone și de ploi.

Soarele generos a îndemnat plantele să răsară mai devreme. Urzicile, de pildă, sunt numai bune de cules şi gătit.

Vânzătoare: „Dacă ele au ieșit, n-ai cum să le lași, că ne cer clienții. Foarte bune sunt. Sunt de la Dridu, de la Fierbinți. De acolo le-am adunat, să știți.

(...)

Anul trecut am mai avut un pic de zăpadă, am mai avut ploi. Anul ăsta nu am avut nimic, în partea noastră, aici.”

Reporter: Și de când ați început să mergeți la cules?

Vânzătoare: „De o săptămână. 10-15 kilograme le găsești. Într-o săptămână, o săptămână și ceva o să apară și leurda.”

Cândva mâncarea săracului, urzicile sunt acum mai scumpe decât unele sortimente de carne.

„E 40 de lei kilogramul. Nepoțicii mele îi plac foarte mult urzicile. Dar la 40 de lei mi se par foarte scumpe. Bine... se culeg greu. Și sper aă mâine să merg la țară. E o pădure aproape de noi acolo și mă duc și aduc de acolo.”

Urzicile apar şi meniurile multor restaurante.

Gianina Zmeu, managerul băcăniei: „Avem un borș senzațional din urzici, care merge foarte bine în perioada asta. Nu ne așteptam să iasă așa, dar în sud mai ales se găsesc, datorită vremii frumoase. Sunt destul de scumpuțe, 30 de lei kg.”

Dacă pentru culturile din câmp, vremea prea caldă pentru această perioadă e un semn rău, în solarii, verdețurile arată mai bine ca niciodată.

Marius Apostol, fermier: „Acum doi sau trei ani s-a întâmplat cam aceeași chestie. A fost cald, tot așa, în februarie, și marfa a fost foarte ieftină, produsele s-au vândut mult mai ieftin. Și cred că anul acesta la fel o să fie. Dacă mergeți acum prin piețe, sunt cam goale. La clienți mă refer. Pentru că ei așteaptă să vină primăvara ca să iasă să își ia verdețurile.”

Meteorologii spun că zilele calde pe care le traversăm, dar și schimbările de temperatură de la o zi la alta, ori de la zi la noapte, sunt specifice primăverii, așa că nu e de mirare că plantele sunt "păcălite" să răsară mai devreme. Prognozele meteo arată că până la sfârșitul iernii vom avea parte de temperaturi mai mari decât normalul perioadei, însă, în anumite regiuni vor mai fi și zile reci, cu ploaie.