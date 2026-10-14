Cadavrul, găsit în stare avansată de descompunere duminică dimineață într-o vilă din Treviso, pe via Asilo, a fost identificat de autorități: era vorba de un pensionar de 75 de ani, Rolando Lucchi, originar din Montebelluna, arată Corriere del Veneto.

Vecinii au dat alarma la carabinieri și pompieri, fiind suspicioși din cauza mirosului puternic care venea din locuința bărbatului. După deschiderea ușii de intrare a urmat descoperirea: omul era mort de peste o lună, în timp ce vecinii credeau că plecase în vacanță.

Autopsia a fost dispusă

Cadavrul nu prezenta semne de traume auto-provocate sau cauzate de altcineva, iar bărbatul ar fi decedat cel mai probabil din cauze naturale, în urma unui stop cardiac, posibil legat și de temperaturile ridicate din primele săptămâni ale lunii septembrie, arată sursa citată.

Parchetul din Treviso a deschis totuși un dosar penal și a dispus autopsia pentru a stabili cu precizie data decesului și cauzele, ca să elimine orice dubiu. În așteptarea rezultatelor, locuința de pe via Asilo a fost sigilată.

Inginer pensionar, separat și cu o fiică, Lucchi se mutase în Vallà de doar un an. La început nimeni nu a bănuit nimic: unii vecini credeau că plecase sau că se afla la fiica sa în Montebelluna. Toți îl țin minte ca pe o persoană amabilă și politicoasă.