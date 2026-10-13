Specialiștii casei de licitații care a evaluat colecția au declarat că au rămas uimiți când au văzut cele 42 de seturi, toate în stare impecabilă, potrivit Daily Mail.

Bărbatul, din Woking, Marea Britanie, care a dorit să-și păstreze anonimatul, a decis să ducă o parte dintre cărțile sale la casa de licitații Ewbank’s Auctions, din comitatul Surrey, după ce a aflat că o singură carte Pokémon se vânduse cu 6.000 de lire sterline.

Seturile sale au fost descrise drept extrem de valoroase. James Spooner, responsabilul departamentului de cărți de colecție al casei de licitații, estimează că acestea ar putea obține peste un sfert de milion de lire sterline la licitația programată pentru sfârșitul acestei luni.

„Când am văzut ce avea, toate cărțile fiind în stare impecabilă, nu ne-a venit să credem. Ne-a uimit și faptul că nu avea nicio idee cât valorează. Când am descoperit apoi că deținea 42 de astfel de seturi, am rămas cu gura căscată”, a declarat Spooner.

Cum a început colecția de cărți Pokémon

Colecționarul a povestit că pasiunea a început la sfârșitul anilor 1990, când fiul său era mic și a început să strângă cărți Pokémon și să le schimbe la școală.

„Mi s-au părut frumoase și m-am întrebat dacă nu cumva ar putea fi o investiție bună”, a explicat bărbatul.

El spune că a avut norocul să găsească în Malaysia un vânzător care oferea seturi complete. A cumpărat câteva de pe eBay, iar ulterior acesta l-a întrebat dacă ar fi interesat să achiziționeze seturi complete de tip master set, deoarece avea câte două sau trei pentru fiecare ediție.

Colecționarul a considerat că era mai ieftin să cumpere toate cărțile dintr-un set decât să achiziționeze pachete sigilate cu cărți aleatorii, în speranța că va reuși să completeze colecția.

„Primul set m-a costat aproximativ 300 de lire sterline. Este setul Sky Ridge Charizard, pe care Ewbank’s l-a evaluat pentru licitație la 20.000–40.000 de lire sterline”, a povestit el.

Casa de licitații organizează de cinci ani licitații dedicate cărților de colecție, iar vânzările totale din această categorie au depășit 1,1 milioane de lire sterline.

Cu toate acestea, James Spooner spune că noua colecție este, de departe, cea mai valoroasă pe care a evaluat-o până acum. Prețul final ar putea ajunge la aproximativ 270.000 de lire sterline.

Cărțile au rămas în stare impecabilă timp de decenii

Cărțile au fost păstrate în bibliorafturi speciale Pokémon, fiind introduse cu grijă în folii de protecție încă de când erau noi. Au rămas sigilate și în stare impecabilă, după ce fiul proprietarului și-a pierdut interesul pentru acest joc de colecție, iar seturile au fost depozitate în pod.

„Din fericire, fiul meu avea propriile cărți și nu s-a atins niciodată de acestea”, a spus colecționarul.

„Știu că oamenii vorbesc adesea despre comori descoperite în pod, dar, în cazul meu, chiar este adevărat. Nu aveam nicio idee ce dețin până când echipa de la Ewbank’s mi-a explicat cât valorează”, a adăugat el.

În aprilie, un profesor pe nume Andrew Braund s-a adresat aceleiași case de licitații cu o colecție de cărți Pokémon veche de 20 de ani, pe care o păstrase în podul părinților săi.

Acesta a scos la licitație cele mai rare trei cărți din colecție, care s-au vândut pe 16 aprilie pentru un total de 32.800 de lire sterline. Profesorul a folosit banii obținuți pentru a-și finanța nunta din luna august.

Licitația pentru noua colecție, intitulată „Pokémon: A Decade of Masters (1999–2009)”, este deja deschisă pentru oferte, iar vânzarea este programată pentru 21 octombrie.