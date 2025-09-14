Ricky Hatton, fost campion mondial la box, a murit la 46 de ani. Urma să revină în ring după 13 ani de la ultimul meci

Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association.

Campionul mondial la box a fost găsit mort în casa sa din Greater Manchester. Hatton, cunoscut pe tot parcursul carierei sale sub numele de Hitman, a fost unul dintre cei mai cunoscuţi boxeri britanici ai generaţiei sale şi a câştigat mai multe titluri mondiale. S-a retras în 2012 şi a continuat să vorbească deschis despre lupta sa cu depresia şi alcoolul.

În iulie anul acesta, el a declarat că va reveni în ring pentru un meci în decembrie, în Dubai, la 13 ani de la ultimul său meci profesionist. Boxerul din Manchester urma să lupte cu Eisa Al Dah pe 2 decembrie.

În 2023, Sky a difuzat un documentar care explora viaţa boxerului în ring, viaţa sa personală cu multe probleme şi luptele sale continue cu sănătatea mintală

„Ofiţerii au fost chemaţi de o persoană astăzi la ora 6:45 dimineaţa pe Bowlacre Road, Hyde, Tameside, unde au găsit cadavrul unui bărbat de 46 de ani. În prezent, nu se consideră că ar exista circumstanţe suspecte”, a anunţat poliţia din Manchester, conform Sky Sports.

