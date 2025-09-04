Franța nu va mai participa la Mondialele de box feminin pentru că sportivele sale nu au demonstrat că sunt femei

04-09-2025 | 13:55
femeie box
Shutterstock

Franța nu va mai participa la Campionatul de Box Feminin de la Liverpool pentru că sportivele sale nu au demonstrat în timp util că sunt femei, prin teste de laborator atestate.  

autor
Cristian Anton

Echipa feminină de box a Franţei nu va putea participa la Campionatele Mondiale organizate în premieră de World Boxing, în perioada 4-14 septembrie, la Liverpool, deoarece rezultatelor testelor de feminitate cerute nu au putut fi transmise în timp util, a anunţat, joi, federaţia franceză de profil, citată de AFP.

”Cu stupefacţie şi indignare, stafful echipei Franţei a aflat, miercuri seara, că pugilistele franceze nu vor putea participa la primele Campionate Mondiale organizate de World Boxing”, a scris Federaţia din Hexagon, într-un comunicat.

Cinci pugiliste urmau să reprezinte Franţa la competiţie: Romane Moulai (cat. 48 kg), Wassila Lkhadiri (cat. 51 kg), Melissa Bounoua (cat. 54 kg), Sthélyne Grosy (cat. 57 kg) şi Maelys Richol (cat. 65 kg).

La aproape un an după polemica din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, în legătură cu feminitatea pugilistei algeriene Imane Khelif şi taiwaneze Yu-ting Lin, ambele absente de la Liverpool, noua federaţie internaţională, World Boxing, a anunţat în luna mai decizia sa de a face obligatorii testele de feminitate.

Imane Khelif
Imane Khelif afirmă că nu se lasă intimidată de Donald Trump şi vrea să-şi apere titlul olimpic la Los Angeles

Testele de feminitate sunt interzise în Franța

Aceste teste fiind interzise în Franţa, cu excepţia unor anumite condiţii foarte speciale, nu au putut fi realizate decât la sosirea în Marea Britanie, a explicat Federaţia franceză.

Conducerea lotului feminin s-a orientat spre un laborator acreditat de World Boxing, cu asigurarea, afirmă FFBoxe, că rezultatele vor fi disponibile în timp util.

”În ciuda garanţiilor reiterate de World Boxing, laboratorul, pe care chiar organizaţia l-a recomandat (...) nu a fost în măsură să livreze rezultatele examenelor la timp, având drept consecinţă excluderea sportivelor noastre, ca şi ale altor delegaţii străine”, a explicat FFBoxe.

Sursa: Agerpres

