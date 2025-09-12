Un muncitor a răsturnat o roabă cu moloz direct de pe acoperișul blocului unde lucra, la Ploiești. Amenda primită

12-09-2025 | 08:56
Imagini incredibile au fost surprinse în Ploiești. Un muncitor, care lucra la un bloc din oraș, a decis să arunce sacii cu moloz direct de pe acoperiș.

Marilena Iordache

În secvențele filmate se observă cum bărbatul se apropie de marginea clădirii și, fără să ezite, răstoarnă o roabă.

Mult praf a ajuns, cu siguranță, în apartamentele care aveau geamurile deschise. Restul s-a împrăștiat pe lângă bloc.

Oamenii erau pregătiți să golească și alți saci cu moloz, dar, până să termine treaba, a venit poliția locală. Bărbații au fost obligați să curețe mizeria, iar firma la care sunt angajați a primit și o amendă de 2.500 de lei.

