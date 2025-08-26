Inelele cu diamante ale soției, găsite de soț la groapa de gunoi, după ore întregi de săpat în genunchi. Cârnații salvatori

26-08-2025 | 11:26
inelele gasite la groapa de gunoi
Steve Van Ysseldyk

Un canadian a săpat printre mormanele de gunoi de la groapa de gunoi locală într-un efort curajos, romantic și, în cele din urmă, încununat de succes, pentru a găsi verighetele soției sale aruncate din greșeală.

Mihai Niculescu

Totul a început când Steve Van Ysseldyk și soția sa de 26 de ani, Jeannine, au adus acasă o pungă de popcorn de la cinema și au vărsat-o în grădina lor.

În timp ce strângeau mizeria, inelele doamnei Van Ysseldyk au căzut în punga de popcorn, care a fost apoi aruncată într-un coș de gunoi.

Cuplul și-a dat seama de lipsa inelelor abia după colectarea gunoiului de către firma locală de salubritate. A doua zi, Van Ysseldyk s-a dus la groapa de gunoi pentru a începe sarcina descurajantă de a căuta prin 18 tone de deșeuri organice, relatează BBC.

„Eram destul de optimist. Soția trebuie să aibă inelele ei, nu?", își amintește dl Van Ysseldyk.

După ce s-a uitat pe înregistrările camerelor de supraveghere de acasă pentru a identifica momentul exact în care inelele cu diamant au fost pierdute, el și-a dat seama că trebui să ajungă la depozitul de deșeuri Mission din Columbia Britanică.

„Soția mea a fost foarte sceptică. I-am spus că mâine dimineață voi merge la groapa de gunoi și voi cere să verific instalația", a spus el.

„Iar ea mi-a spus: 'Nu te vor lăsa', iar eu i-am spus: 'Nu se știe niciodată. Trebuie să încerci'".

Înarmat cu o lopată și o pereche de mănuși, pe 15 august a început să caute printre resturile de iarbă putrezită și resturile alimentare urme de popcorn de la cinematograf.

„A fost o zi ploioasă. Nu era foarte cald afară", a spus el, explicând că vremea fortuită a ajutat la "eliminarea mirosului".

Denny Webster, care lucrează acolo, l-a ajutat folosind un excavator pentru a îmrăștia deșeurile.

Mă gândeam să găsesc o modalitate de a-i spune să se ducă să-și cumpere soției verighete noi", a declarat Denny Webster pentru CTV.

El și-a amintit cum l-a văzut pe dl Van Ysseldyk în mâini și genunchi în nămol. „Nimeni întreg la minte nu ar face asta", a spus el.

A recunoscut cârnații de la cină

În mod miraculos, primul inel a fost descoperit rapid după ce dl Van Ysseldyk a recunoscut niște cârnați pe care familia sa îi aruncase împreună cu compostul.

În următoarea oră, au fost găsite ambele inele.

El și-a sunat soția, care la momentul respectiv cumpăra un detector de metale pentru a o ajuta la căutări, și aceasta a izbucnit imediat în lacrimi.

„O mulțime de oameni sunt uimiți de poveste. Și eu sunt la fel de uimit", a declarat dl Van Ysseldyk pentru BBC, adăugând: „Te duci cu speranță și faci tot ce poți".

Doamna Van Ysseldyk, între timp, a spus că incidentul a făcut căsnicia lor mai puternică.

„Știu cât de mult mă iubește, că este dispus să treacă printr-o grămadă de gunoi putred și urât mirositor", a declarat ea râzând.

Sursa: BBC

Dată publicare: 26-08-2025 11:20

