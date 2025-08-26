Ipoteza luată în calcul în cazul românilor găsiți morți la groapa de gunoi din Spania. Ce indică autopsiile

26-08-2025 | 14:26
groapa de gunoi
Garda Civilă

Doi români au fost uciși în Zaragoza, iar trupurile lor au fost găsite la groapa de gunoi. Garda Civilă suspectează omor și investighează cazul după descoperirea celor două cadavre la Centrul de Tratare a Deșeurilor Urbane în aprilie și mai.

Sabrina Saghin

Specialiștii Unității Organice a Gărzii Civile cred, de asemenea, că cele două decese ar putea fi legate, după ce au primit rapoartele preliminare ale autopsiei care indică o „etiologie homicidă” în ambele cazuri, deși agenții așteaptă rapoartele definitive ale autopsiei pentru a confirma cu exactitate cauzele celor două crime, scrie okdiario.com.

Cadavrele au fost ridicate de Hermandad de la Sangre de Cristo și transportate la Institutul de Medicină Legală din Aragón. După efectuarea autopsiei, cadavrele celor două victime au fost transportate în România, țara lor de origine.

Cum au fost descoperite cadavrele

Primul cadavru a fost găsit pe 25 aprilie. Atunci, muncitorii de la groapa de gunoi din Zaragoza au găsit cadavrul unui bărbat cu capul acoperit de o piesă de îmbrăcăminte.

Doar 13 zile mai târziu, joi, 8 mai, muncitorii de la aceeași groapă de gunoi au găsit un al doilea cadavru pe banda de sortare a deșeurilor. Acest al doilea cadavru aparținea unui bărbat și, la fel ca primul, prezenta lovituri pe corp și avea hainele sfâșiate.

accident
Un român din Germania și-a ucis soția și a făcut intenționat un accident. În mașină se aflau și cele două fiice ale cuplului

Descoperirea acestui al doilea cadavru a întărit suspiciunile Gărzii Civile cu privire la originea criminală a ambelor cazuri. Ancheta se află acum sub secretul sumariului, progresând după identificarea cadavrelor și primele rapoarte ale autopsiei.

Patru cadavre în groapa de gunoi

Din septembrie 2015, au fost găsite deja patru cadavre în această fabrică de reciclare din Zaragoza.

Primul cadavru găsit în condiții similare a fost descoperit în septembrie 2015, când muncitorii au găsit cadavrul unui nou-născut pe o bandă transportoare a Centrului de Transformare a Deșeurilor Urbane, în incinta fabricii de reciclare. Ancheta poliției nu a reușit să rezolve cazul.

Un an mai târziu, în iulie 2016, a avut loc a doua descoperire macabră. De această dată, muncitorii au găsit capul unui alt bebeluș într-o bandă de deșeuri organice din același complex. Ancheta nu a reușit să elucideze cazul.

Sursa: okdiario.com

