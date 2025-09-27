Donald Trump dispune desecretizarea informaţiilor despre dispariţia aviatoarei Amelia Earhart

Donald Trump a anunţat vineri că va ordona desecretizarea şi publicarea dosarelor despre celebra aviatoare Amelia Earhart, a cărei dispariţie în timpul unui zbor deasupra Pacificului în anul 1937 nu a fost niciodată elucidată.

„Dispun Administraţiei mele să declasifice şi să publice toate informaţiile guvernamentale legate de Amelia Earhart, despre ultima ei călătorie şi tot ce se referă la ea", a scris Trump pe Truth Social.

Povestea dispariţiei sale în urmă cu aproape 90 de ani încă fascinează şi astăzi milioane de oameni, a remarcat preşedintele american.

Avionul pilotat de Amelia Earhart a dispărut fără urmă deasupra Pacificului în anul 1937, în timpul unei încercări de face înconjurul Globului. Nici epava avionului şi cadavrul ei nu au fost vreodată găsite.

Multe legende şi teorii ale conspiraţiei încă circulă în legătură cu acel zbor, deşi consensul în rândul istoricilor este că avionul s-a prăbuşit şi aviatoarea, atunci în vârstă de 39 de ani, a murit în accident.

În anul 1928, Amelia Earhart a fost prima femeie care a traversat Atlanticul ca pilot, ea devenind cu acea ocazie un star media.

Cine a fost Amelia Earhart

Amelia Earhart a fost singura femeie pilot care a stabilit numeroase recorduri de zbor.

În 1932, Amelia a devenit prima femeie (și a doua persoană după Charles Lindbergh) care a zburat singură peste Oceanul Atlantic.

A părăsit Newfoundland, Canada, pe 20 mai, într-un avion roșu Lockheed Vega 5B și a aterizat a doua zi pe un câmp de lângă Londonderry, Irlanda de Nord.

Mai târziu în acel an, Amelia a doborât un nou record: a devenit prima femeie care a zburat singură de-a lungul Statelor Unite. Ea a decolat din Los Angeles, pe coasta de vest a SUA, și a aterizat la Newark, New Jersey, coasta de est, după 19 ore de zbor.

De asemenea, în 1935, a devenit prima persoană care a zburat singură din Hawaii în SUA.

Pe 1 iunie 1937, Amelia Earhart a decolat din Oakland, California, pentru a face înconjurul lumii. Era însoțită de navigatorul Fred Noonan.

Cei doi au zburat la Miami, apoi până în America de Sud și de acolo peste Atlantic până în Africa. De acolo au zburat spre est până și India și apoi în Asia de Sud-Est.

Ultima dată, cei doi au fost văzuți pe 2 iulie pe insula Howland, când s-au oprit să alimenteze. După care, avionul a dispărut în circumstanțe necunoscute.

