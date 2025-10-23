FIDE îl anchetează pe Vladimir Kramnik pentru acuzațiile denigratoare adresate lui Daniel Naroditsky, înainte să moară

Stiri externe
23-10-2025 | 14:26
Vladimir Kramnik
AFP

FIDE a anunţat, miercuri, că va investiga dacă marele maestru rus Vladimir Kramnik ar trebui sancţionat pentru declaraţiile publice denigratoare pe care le-a făcut „înainte şi după moartea tragică” a marelui maestru american Daniel Naroditsky.

autor
Sabrina Saghin

Arkadi Dvorkovich, preşedintele organizaţiei mondiale, a făcut acest anunţ într-o declaraţie pentru NBC News, după ce mulţi jucători de top din lumea şahului l-au acuzat pe Kramnik că a pătat reputaţia lui Naroditsky, acuzându-l în mod fals şi repetat că a trişat în timpul meciurilor online.

Naroditsky a fost găsit mort săptămâna aceasta la domiciliul său din Charlotte, Carolina de Nord.

FIDE condamnă hărțuirea și promite acțiuni disciplinare

„Comunitatea şahistă respectă de mult timp realizările marelui maestru Vladimir Kramnik, iar contribuţiile sale la sportul nostru sunt incontestabile. Cu toate acestea, aceleaşi standarde înalte care însoţesc marile realizări conferă şi responsabilitatea de a respecta principiile echităţii şi respectului şi de a fi ambasadori ai sportului.”, a declarat Dvorkovich în comunicat.

Dvorkovich, care nu a precizat în declaraţie ce fel de sancţiuni disciplinare ar putea primi Kramnik dacă Comisia de Etică şi Disciplină a FIDE va concluziona că acesta a încălcat regulile, a recunoscut că şahul se confruntă cu o problemă de hărţuire.

Citește și
Garry Kasparov
Kasparov, oponent al lui Putin, îl critică pe Nicușor Dan: „Legitimează atacurile rusești”

„În ultima perioadă, dezbaterile publice din lumea şahului au depăşit prea des limitele acceptabile, afectând nu numai reputaţia oamenilor, ci şi bunăstarea lor. Când se întâmplă acest lucru, discuţiile se pot transforma în hărţuire, intimidare şi atacuri personale - o problemă deosebit de gravă în contextul actual.”, a afirmat el.

Comunitatea șahistă reacționează la moartea lui Naroditsky

Emil Sutovksy, directorul general al FIDE, a declarat într-un interviu anterior acordat Reuters că „analizează” campania publică a lui Kramnik împotriva lui Naroditsky.

Moartea lui Naroditsky la vârsta de 29 de ani a indignat susţinătorii săi din lumea şahului, care au afirmat că acesta a fost hărţuit fără încetare de Kramnik, un fost campion mondial care a acuzat mulţi jucători de trişat în jocurile online.

Kramnik nu a răspuns imediat la anunţul FIDE. Miercuri dimineaţă, el a insistat într-un e-mail trimis NBC News că a fost „victima unei campanii de intimidare şi calomniere”, precum şi a unor ameninţări continue la adresa sa şi a familiei sale.

Lumea șahului cere sancțiuni

Levy Rozman, un maestru internaţional de şah din SUA, ale cărui comentarii extrem de populare despre şahul online i-au adus porecla „profesorul de şah al internetului”, a denunţat acuzaţiile lui Kramnik într-un videoclip postat miercuri. „Asta trebuie să înceteze”, a spus el.

Naroditsky a crescut idolizându-l pe Kramnik, care are 50 de ani şi a avut perioada de glorie la începutul anilor 2000, a spus Rozman în videoclip. El a spus că prietenul său a fost distrus de „atacurile violente” ale lui Kramnik.

Chess.com, cea mai mare platformă de şah din lume, i-a interzis pe Kramnik în 2023 să participe la turnee cu premii după ce acesta a acuzat mai mulţi jucători de trişare

Este timpul ca FIDE să investigheze şi să răspundă la această problemă”, a declarat Chess.com într-un comunicat emis după anunţul FIDE.

Întrebat de ce un jucător legendar precum Kramnik ar acuza atât de mulţi alţi jucători respectaţi de trişare, CEO-ul Chess.com, Erik Allebest, a declarat pentru NBC News că „şahul s-a schimbat fundamental în ultimii 20 de ani” şi că unii jucători mai în vârstă, precum Kramnik, resimt aceste schimbări.

„Jucătorii din vechea gardă obişnuiau să se ducă la hoteluri pentru turnee de şah, unde jucau partide de şase ore de câteva ori pe an. Acum avem o nouă generaţie de jucători de şah care au crescut online, unde joacă tot timpul. Şi au mai multă experienţă în jocul online.”, a spus el.

Chess.com apără integritatea jocului online

Unii jucători, precum Kramnik, care studiază scorurile mari ale rivalilor lor, trag prea repede concluzia că „cu siguranţă trişează”, a spus el.

Trişatul există, iar Chess.com face o treabă bună în a-i prinde şi elimina pe jucătorii care încalcă regulile, a spus Allebest.

Avem statistici care susţin acest lucru”, a spus el.

Înainte ca FIDE să se pronunţe, celebra jucătoare de şah Anna Cramling a cerut organizaţiei să ia „măsuri împotriva lui Vladimir Kramnik”.

„Acţiunile voastre de acum vor fi amintite în lumea şahului pentru mulţi ani de acum înainte. Faceţi tot ce vă stă în putinţă pentru a vă asigura că se face dreptate. Pentru Daniel Naroditsky şi toate celelalte persoane care au devenit victime ale hărţuirii cibernetice a lui Kramnik.”, a scris Cramling pe X.

Centrul de şah Charlotte din Carolina de Nord, unde Naroditsky s-a antrenat şi a lucrat ca antrenor, a anunţat luni că acesta a decedat şi l-a numit „un jucător de şah talentat, educator şi membru iubit al comunităţii de şah”.

Nici clubul de şah al lui Naroditsky, nici autorităţile nu au făcut publică cauza decesului, ceea ce a dus la speculaţii cu privire la circumstanţele acestuia.

Naroditsky, fiul unor imigranţi evrei din Ucraina şi Azerbaidjan în Statele Unite, s-a născut în California şi a devenit mare maestru, cel mai înalt titlu în şah, în afară de campion mondial, la vârsta de 18 ani.

El s-a clasat în mod constant în top 200 mondial la şahul tradiţional şi a excelat la un stil rapid numit şah blitz, menţinându-se în top 25 pe tot parcursul carierei sale adulte.

De asemenea, i s-a recunoscut meritul de a fi introdus acest sport unui public mai larg, prin transmisiunea în direct a multora dintre meciurile sale şi prin comentariile live pe care le-a făcut la alte meciuri.

Sursa: News.ro

Etichete: sah,

Dată publicare: 23-10-2025 14:26

Articol recomandat de sport.ro
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
După Kasatkina, încă o jucătoare din Rusia a renunțat la cetățenie: ce țară mai mică va reprezenta
Citește și...
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia
Stiri externe
Politico: Blocarea frontierelor Poloniei amenință să paralizeze comerțul dintre UE și China. Șah politic la Varșovia

Deși exercițiile militare rusești s-au încheiat, Polonia menține frontiera cu Belarus închisă pe termen nelimitat, blocând o rută comercială vitală de 25 de miliarde euro anual între China și Uniunea Europeană, scrie Politico.

Kasparov, oponent al lui Putin, îl critică pe Nicușor Dan: „Legitimează atacurile rusești”
Stiri actuale
Kasparov, oponent al lui Putin, îl critică pe Nicușor Dan: „Legitimează atacurile rusești”

Garry Kasparov, disidentul rus și fost campion mondial la șah, unul dintre cei mai vocali oponenți ai lui Vladimir Putin, a reacționat acid la declarațiile președintelui României, Nicușor Dan, referitoare la ideea unei zone de interdicție aeriană.

Reza Pahlavi rupe tăcerea din exil. Vrea să-i ia locul lui Khamenei şi să pună bazele unei tranziţii în Iran
Stiri externe
Reza Pahlavi rupe tăcerea din exil. Vrea să-i ia locul lui Khamenei şi să pună bazele unei tranziţii în Iran

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, face un apel puternic din exil pentru schimbarea regimului de la Teheran. El promite o platformă sigură pentru opoziție și cheamă comunitatea internațională să sprijine o tranziție democratică în Iran.

Recomandări
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”
Stiri Politice
Continuă scandalul privind avizul CSM. Dogioiu: „Nu lipsa avizului e o problemă, ci că nu fost așteptat suficient timp”

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a încercat să explice motivul pentru care Executivul nu a așteptat cele 30 de zile pentru primirea unui aviz al CSM asupra modificării legii pensionării magistraților.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data
Stiri Politice
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

Guvernul a stabilit data de duminică, 7 decembrie 2025, pentru organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Buzău şi pentru primari în mai multe localităţi.

Cine este bărbatul care a încercat să intre în Ambasada Rusiei de la București. Era drogat și avea permisul suspendat
Stiri actuale
Cine este bărbatul care a încercat să intre în Ambasada Rusiei de la București. Era drogat și avea permisul suspendat

Incident de securitate la Ambasada Rusiei de la București. Un bărbat aflat sub influenţa a două substanţe psihoactive ar fi încercat să intre în noaptea de miercuri spre joi, cu maşina în porţile misiunii diplomatice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 23 Octombrie 2025

03:18:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
La Măruță
22 Octombrie 2025

01:31:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28