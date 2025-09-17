Kasparov, oponent al lui Putin, îl critică pe Nicușor Dan: „Legitimează atacurile rusești”

17-09-2025 | 16:49
Garry Kasparov
Garry Kasparov, disidentul rus și fost campion mondial la șah, unul dintre cei mai vocali oponenți ai lui Vladimir Putin, a reacționat acid la declarațiile președintelui României, Nicușor Dan, referitoare la ideea unei zone de interdicție aeriană.

autor
Mihai Niculescu

Într-o postare pe X, Kasparov a acuzat că poziția lui Dan legitimează atacurile rusești împotriva civililor ucraineni și că frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul temut.

„Cu alte cuvinte, legitimarea atacurilor rusești împotriva civililor ucraineni. Iar a-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi”, a scris Kasparov. Șahistul a comentat afirmația lui Nicușor Dan: „România «mai degrabă» nu susține instituirea unei zone no-fly deasupra Ucrainei”. Totuși, președintele României a precizat că poziția ar putea fi reconsiderată în funcție de evoluția situației, invocând uzanțe internaționale și riscul de a se angaja într-un conflict direct.

Ce a spus exact Nicușor Dan

Nicușor Dan a făcut aceste comentarii, în urma incidentelor recente cu drone rusești care au pătruns în spațiul aerian al României și Poloniei. „Am avut discuții incipiente pe subiectul acesta cu oameni din aparatul național de stat, consilieri, oameni din Armată, specialiști de politică externă. Pentru moment – mai degrabă nu. Dar, în funcție de evoluția lucrurilor, putem să reconsiderăm. Sunt uzanțe internaționale despre ce înseamnă să fii într-un conflict sau nu. Pe subiectul acesta, pe niște interpretări majoritare, a face asta înseamnă cumva a te angaja în conflict”, a explicat președintele.

Incidentul cu drona rusă pe teritoriul României a stârnit controverse, iar autoritățile nu au stabilit dacă era o momeală sau o amenințare, și de ce nu a fost doborâtă imediat. Aceste evenimente au amplificat dezbaterile despre protecția spațiului aerian al NATO pe flancul estic.

Poziția Rusiei: O „no-fly zone” ar însemna război

Rusia a reacționat vehement la ideea unei zone închise zborurilor. Fostul președinte Dmitri Medvedev a avertizat pe Telegram că instituirea unei astfel de zone de către NATO ar echivala cu un „război NATO cu Rusia”. „Implementarea ideii provocatoare a Kievului și a altor idioți de a crea o zonă de interdicție aeriană deasupra 'Ucrainei' și autorizarea țărilor NATO să ne doboare dronele vor însemna un singur lucru: războiul NATO cu Rusia”, a scris Medvedev.

După incursiunile din Polonia, NATO a desfășurat avioane suplimentare pe flancul estic, iar discuțiile despre extinderea protecției asupra vestului Ucrainei au câștigat teren. Moscova a negat că ar fi creat deliberat incidentele, dar analiștii văd aceste acțiuni ca pe o provocare.

Polonia și Ucraina cer protecție aeriană

Ministrul de Externe polonez, Radoslaw Sikorski, a pledat pentru o „no-fly zone” deasupra Ucrainei, sugerând că NATO ar putea doborî drone rusești deasupra teritoriului ucrainean dacă Kievul cere acest lucru. „Protecția populației noastre – de exemplu, împotriva căderii de resturi – ar fi mai mare dacă am combate dronele din afara teritoriului nostru. Dacă Ucraina ne-ar cere să le doborâm deasupra teritoriului său, ar fi avantajos. Dacă mă întrebați personal, ar trebui să luăm în considerare această posibilitate”, a declarat Sikorski pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung. Polonia nu poate acționa singură, dar vede acest pas ca esențial pentru securitatea Alianței.

Ucraina a cerut de mult timp o astfel de zonă, considerând-o vitală pentru protejarea civililor de atacurile rusești.

Sursa: Pro TV

