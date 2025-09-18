Un bărbat din SUA a mers să își spele mașina și a câștigat un milion de dolari. „Soția mea a crezut că mint”

O oprire făcută pe moment s-a transformat într-un câștig de un milion de dolari pentru o familie din Illinois, care a cumpărat un bilet Powerball în timp ce își spăla mașina în Bensenville, au declarat oficialii loteriei.

Familia, care și-a revendicat premiul sub numele „Malongo” pentru a rămâne anonimă, a ghicit toate cele cinci numere – 7, 14, 23, 24 și 60 – la extragerea din 9 august și a câștigat 1 milion de dolari, plus încă 4 dolari pentru că a potrivit și numărul Powerball.

Biletul a fost cumpărat la benzinăria Exxon Mobil de pe 1156 South York Road, care va primi un bonus de 10.000 de dolari pentru vânzarea biletului câștigător.

Illinois Lottery

Tatăl familiei a spus că a decis să joace Powerball „pentru cea mai mare sumă” și a recunoscut imediat numerele câștigătoare când le-a verificat. El a declarat că premiul de un milion de dolari îi va ajuta să plătească educația celor trei copii ai săi și să meargă într-o excursie de familie la Disney World.

„Când am verificat numerele, am realizat imediat că am câștigat. M-am simțit ușurat, dar soția mea – ea a crezut că mint. Apoi a spus: «Mergem la Disney World!»”, a spus tatăl pentru Loteria din Illinois.

Extragerea Powerball are loc în fiecare luni, miercuri și sâmbătă seara, iar biletele costă câte 2 dolari fiecare.

