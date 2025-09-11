Loto 6/49, 5/40, Joker. Premii uriașe la extragerile de joi, 11 septembrie 2025

Loto 6/49
11-09-2025 | 12:59
Loteria Română organizează joi, 11 septembrie, noi extrageri la Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc, după ce la ultima extragere s-a înregistrat un report de 28,63 milioane de lei numai la la 6/49.

Rezultatele loto la extragerile de joi, 11 septembrie 2025

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Noroc:

Loto 6 din 49:

Reportul de joi, 11 septembrie, la jocurile loto

Report de peste 28,63 milioane de lei la 6/49, la extragerea loto din 11 septembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,63 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro). La Noroc reportul cumulat este în valoare de peste 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro).

La Joker, la categoria I, avem un report de peste 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro), iar la categoria a II-a, sunt în joc peste 460.700 de lei (peste 90.700 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 166.300 de lei (peste 32.700 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 201.600 de lei (peste 39.700 de euro).

numere loto, rezultate loto, 5/40, 6/49

