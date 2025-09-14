Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker duminică, 14 septembrie 2025. Report de peste 5,25 milioane de euro la Loto 6/49

Stiri actuale
14-09-2025 | 10:39
loto
Inquam Photos / Octav Ganea

Duminică, 14 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 21.900 de câştiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei.

 

autor
Știrile PRO TV

Numerele câștigătoare

Loto 6/49:

Joker:

Noroc Plus:

Citește și
loto
Premiul cel mare la Loto 5/40 a fost câștigat cu un bilet pus online, la extragerea din 7 septembrie 2025

Loto 5/40:

Super Noroc:

Noroc:

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I la 6/49 cu 200.000 de lei, la Joker cu 100.000 de lei, și la 5/40 cu 50.000 de lei. La tragerile loto de joi, 11 septembrie, Loteria Română a acordat peste 21.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 29,41 milioane de lei (peste 5,80 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,88 milioane de lei (peste 569.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,39 milioane de lei (peste 6,19 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 528.700 de lei (peste 104.200 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report cumulat în valoare de peste 215.000 de lei (peste 42.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 54.800 de lei (peste 10.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 27.400 de lei.

La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 199.600 de lei (peste 39.300 de euro).

Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Sursa: Pro TV

Etichete: loto,

Dată publicare: 14-09-2025 10:39

Articol recomandat de sport.ro
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Cât a contat Ianis Hagi în victoria lui Alanyaspor: răspunsul turcilor
Citește și...
Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker joi, 11 septembrie 2025. Premii de milioane de euro sunt puse în joc
Stiri actuale
Extragere Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker joi, 11 septembrie 2025. Premii de milioane de euro sunt puse în joc

Loteria Română a organizat joi, 11 septembrie, noi extrageri la Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc.

Premiul cel mare la Loto 5/40 a fost câștigat cu un bilet pus online, la extragerea din 7 septembrie 2025
Stiri actuale
Premiul cel mare la Loto 5/40 a fost câștigat cu un bilet pus online, la extragerea din 7 septembrie 2025

Premiul la categoria I a jocului Loto 5 din 40, în valoare de peste 1,44 milioane de lei (peste 280.000 euro), a fost câştigat la extragerea de duminică

Rezultate Loto 6/49 și Loto 5/40 duminică, 7 septembrie 2025. Numerele câștigătoare
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49 și Loto 5/40 duminică, 7 septembrie 2025. Numerele câștigătoare

Duminică, 7 septembrie, au avut loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, la categoria I, era un report în valoare de peste 5,4 milioane de euro.

Recomandări
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional
Stiri actuale
Alertă în Tulcea. Armata a ridicat două avioane F-16. O dronă rusească a fost interceptată în spaţiul aerian naţional

Alertă, sâmbătă seară, în Delta Dunării, după ce o dronă rusească a fost detectată în spațiul nostru aerian. Două aeronave F-16 au urmărit aparatul, al cărui semnal a dispărut în zona Chilia Veche.

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Stiri Politice
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Fostul preşedinte Traian Băsescu trage un semnal de alarmă în privința importanței alegerilor parlamentare care vor avea loc în 28 septembrie în Republica Moldova.

Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”
Stiri externe
Donald Trump dă un ultimatum țărilor NATO în privința sancțiunilor asupra Rusiei: ”Sunt gata să acționez când sunteți și voi”

Președintele Donald Trump a dat un ultimatum aliaților NATO într-o scrisoare, sâmbătă, spunând că Statele Unite vor impune sancțiuni „majore” Rusiei numai dacă aceștia vor fi de acord să facă același lucru și vor înceta să mai cumpere petrol din Rusia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 14 Septembrie 2025

02:05:27

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 1

22:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S9E18

21:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2025

21:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28