S-a câștigat premiul cel mare la Loto 5/40 și Noroc Plus. Numerele extrase duminică, 14 septembrie

15-09-2025 | 08:52
Ultimele trageri ale Loteriei Române au adus câștiguri consistente pentru mai mulți jucători norocoși din diferite zone ale țării.

Anca Ungureanu

Loto 5/40 - Victorii în Teleorman și Dolj

La Tragerea Principală a jocului Loto 5/40, s-a înregistrat un câștig de categoria a II-a, în valoare de 62.987 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Alexandria.

În cadrul Tragerii Suplimentare a jocului Loto 5/40, un alt jucător s-a bucurat de un premiu impresionant: 247.107 de lei, câștig de categoria I. De această dată, biletul norocos a fost jucat în Băilești, Dolj.

Noroc Plus aduce bucurie la Bistrița

La tragerea Noroc Plus, premiul cel mare, categoria I, în valoare de 221.642,16 lei, a fost câștigat de un jucător care și-a încercat norocul la o agenție din Bistrița.

Câștig de mii de lei și în mediul online

De asemenea, la jocul Noroc, s-a înregistrat un câștig de categoria a III-a, în valoare de 53.342,88 de lei, iar biletul a fost jucat online.

Numerele câștigătoare la loto de duminică, 14 septembrie 2025:

Loto 6/49: 43 30 39 31 3 22

Loto 6/49 tragerea suplimentară: 29 12 47 9 33 11

Joker: 32, 38, 5, 29, 34 + 12

Joker tragerea suplimentară: 23, 13, 24, 42, 14 + 18

Noroc Plus: 8 1 9 3 7 0

Loto 5/40: 35, 13, 37, 11, 2, 3

Loto 5/40 tragerea suplimentară: 37, 17, 3, 26, 27, 14

Super Noroc: 5 0 1 5 6 2

Noroc: 2 1 6 2 1 8 2

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 15-09-2025 08:28

