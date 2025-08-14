Un bărbat care a găsit o comoară în Hunedoara va primi o recompensă de aproape 30.000 de lei

Hunedoara a plătit 30.000 de lei pe un tezaur format din peste 400 de monede romane, ce a fost predat muzeului din Deva, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat joi.

Descoperirea a fost făcută în anul 2023 pe raza localităţii Şoimuş, în punctul Dealul Viilor, de către un bărbat din municipiul Deva, posesor autorizat al unui detector de metale.

Tezaurul, alcătuit din 407 monede de epocă romană - denari republicani din argint, a fost predat, la acea vreme, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Hunedoara.

În prezent, tezaurul se află în gestiunea Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, instituţie aflată în subordinea CJ Hunedoara.

Autorităţile precizează că potrivit legislaţiei în vigoare (Legea nr. 182/2000, art. 49, alin. 4) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, cu modificările şi completările ulterioare, descoperitorul care a predat tezaurul are dreptul la o recompensă de 30% din valoarea acestuia.

În urma raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, s-a stabilit că valoarea de inventar a tezaurului este de 97.200 lei. Astfel, persoanei care a descoperit şi predat tezaurul îi revine suma de 29.160 lei, precizează CJ Hunedoara.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













