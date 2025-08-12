Un bărbat din Italia și-a cumpărat un dulap second-hand și a descoperit o comoară ascunsă de 190.000 de euro

Un bărbat din Crema a cumpărat un dulap second-hand cu doar câteva sute de euro și a descoperit în interior obligațiuni poștale în valoare de aproape 190.000 de euro.

Autoritățile caută acum moștenitorii legali, iar descoperitorul urmează să primească o recompensă de 10% din sumă, adică aproape 19.000 de euro.

A găsit actele într-un compartiment ascuns al dulapului

Benzoni a cumpărat dulapul de pe un site online popular, l-a lăsat la casa sa de la țară și aproape că l-a uitat timp de un an.

Când a decis să îl restaureze, a descoperit un fund fals care conținea obligațiuni poștale purtătoare de dobândă, cu o valoare totală de 18 milioane de lire din acea perioadă. Cu dobânda calculată, suma ajunge în prezent la aproximativ 190.000 de euro.

„La început am vrut să arunc acele acte,” recunoaște Benzoni, „dar un prieten consilier financiar m-a convins să nu o fac.”

Doar moștenitorii pot avea acces la bani

Obligațiunile poștale sunt personale și pot fi ridicate doar de proprietar sau moștenitor. Benzoni a angajat o firmă de avocatură, a predat raportul carabinierilor din Lodi și le-a înmânat obligațiunile, precizând că nu a reușit să găsească vânzătorul dulapului.

„Cine găsește un bun pierdut are dreptul la 10% din valoarea sa,” prevede legea italiană. Aceasta înseamnă că Benzoni, dacă moștenitorii vor fi găsiți, ar primi aproape 19.000 de euro.

Căutarea familiei De Martino

Toate obligațiunile sunt pe numele lui Carlo și Francesca De Martino, care cel mai probabil sunt decedați. Lista include și numele moștenitorilor, născuți în diverse părți ale Lombardiei, probabil fără să știe că o mică avere îi așteaptă. S-a făcut un apel către ei: „Să se prezinte.”

Acestea sunt obligațiuni pe treizeci de ani, cu un termen de prescripție de zece ani, ceea ce înseamnă că pot fi încasate până în 2032.

