Un bărbat a descoperit o pepită de aur de 12 kg în deșert și a vândut-o pe nimic. Acum valorează 1,5 milioane de dolari

Un mexican a descoperit o pepită de aur de 12 kg în deșert și a vândut-o cu 30.000 de dolari. Ani mai târziu, comoara s-a vândut cu peste 1,5 milioane.

În 1989, un căutător de comori amator din Mexic a cumpărat un detector de metale pentru începători de la un magazin local și s-a aventurat în deșertul amenințător Sonora. Mine de aur și argint sunt împrăștiate în nordul Mexicului, dar șansele de a găsi întâmplător o pepită de aur în mijlocul deșertului sunt practic inexistente, însă el a avut parte de o descoperire șocantă, scrie Greek Reporter.

Perfecționându-și abilitățile de detectare pe monede îngropate în curtea sa, bărbatul a început să scaneze încet o zonă din Gran Desierto de Altar despre care se zvonea că ar conține pepite de aur.

Într-o dimineață, detectorul i-a dat un semnal puternic și, spre surprinderea lui, a descoperit o pepită uimitoare de aur.

În genunchi, bărbatul a săpat cu grijă pepita, dar cu cât săpa mai mult, cu atât bucata de aur devenea mai mare. Când în cele din urmă a scos la iveală pepita masivă, din aur solid, aceasta măsura 27,3 cm înălțime și 18,4 cm lățime. Ținând-o în mâini, comoara în formă de cizmă cântărea mai mult de 12 kilograme.

Cunoscută sub numele de „Cizma lui Cortez”, rămâne cea mai mare pepită de aur vreodată recuperată în emisfera vestică. Ea depășește a doua cea mai mare pepită existentă din emisfera vestică, descoperită în Alaska, cu aproape 100 de uncii.

Cu cât a vândut bărbatul comoara

Pepita este compusă din aproape 80% aur, restul fiind o combinație de argint și cuarț.

A fost numită după Hernán Cortés, conquistadorul spaniol care a jucat un rol esențial în cucerirea Imperiului Aztec în secolul al XVI-lea. Descoperitorul original ar fi vândut-o șefului său cu 30.000 de dolari, iar de atunci a trecut prin mai multe mâini. În 2008, „Cizma lui Cortez” a fost vândută la licitație pentru 1.553.500 de dolari.

Pepite de aur de diferite dimensiuni au fost găsite în întreaga lume. Istoric, pepitele sunt topite și transformate în obiecte noi. „Welcome Stranger” este cea mai mare pepită de aur aluvială vreodată găsită, cu o greutate rafinată calculată de 97,14 kilograme (3.123 uncii troy). Trei dintre cele mai mari pepite provin din mina Serra Pelada din Brazilia.

Totuși, „Cizma lui Cortez” rămâne cea mai mare descoperită cu ajutorul unui detector de metale de către un căutător amator.

