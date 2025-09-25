Loto 6/49, 5/40, Joker. Premii uriașe la tragerile de joi, 25 septembrie 2025

Loto 6/49
bilet la loto
Joi, 25 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Joker, Noroc, Loto 5/40, după ce la tragerile loto de duminică 21 septembrie, Loteria Română a acordat peste 29.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,33 milioane de lei.

Rezultatele extragerilor de joi, 25 septembrie 2025

Loto 6/49:
Noroc:
Joker:
Noroc Plus:
Loto 5/40:
Super Noroc:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,13 milioane de lei (peste 6,73 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de este 3,26 milioane de lei (peste 643.800 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 32,95 milioane de lei (peste 6,49 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 845.800 lei. La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 55.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 126.900 de lei (peste 25.000 de euro), iar la Super Noroc se înregistrează un report de peste 214.700 de lei (peste 42.300 de euro).

