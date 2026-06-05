Grupul se întorcea din Mali, unde participase la un festival musulman, când a rămas fără apă, blocându-se la peste 80 km vest de Assamaka, un important punct de trecere a frontierei între Niger și Algeria.

„Călătorii s-au trezit blocați în inima unui mediu ostil, unde temperaturile extreme și lipsa punctelor de aprovizionare fac supraviețuirea extrem de dificilă”, se arată într-o declarație a guvernatorului din Agadez.

Doar doi oameni au supraviețuit, traversând deșertul până la Assamaka, unde au alertat autoritățile.

Camionul s-a defectat în mijlocul deșertului

Camionul plecase din orașul Telhandek din Mali, dar s-a abătut de la ruta prevăzută, potrivit guvernatorului.

Timp de câteva zile, șoferul și pasagerii au încercat în repetate rânduri să repare vehiculul, dar eforturile lor s-au dovedit în cele din urmă fără succes.

„Lipsiți de apă și incapabili să repare vehiculul în ciuda eforturilor șoferului, ale ucenicului său și ale pasagerilor, călătorii s-au trezit blocați în inima unui mediu ostil”, arată comunicatul. „Zeci de cadavre au fost găsite sub camionul imobilizat și în împrejurimile acestuia”, precizează acesta.

Victimele au fost îngropate în gropi comune de către echipa de salvare trimisă în zonă de autoritățile locale.

O altă tragedie a fost evitată în ultimul moment

În timp ce se întorcea de la locul accidentului, echipa de salvare a declarat că a dat peste un alt camion avariat care transporta peste 60 de persoane, care rămăseseră blocate timp de trei zile după o defecțiune a bateriei. Camionul plecase din orașul Harouba, tot din Mali, situat la peste 300 km de granița cu Nigerul, a precizat guvernatorul într-o declarație ulterioară.

Echipa de salvare, din care făceau parte și soldați nigerieni, a distribuit apă „călătorilor epuizați și în dificultate” și a ajutat la repararea vehiculului, permițându-le să-și reia călătoria în siguranță.

Deșertul Nigerului rămâne un important coridor de tranzit pentru migranții din toată Africa de Vest care încearcă să ajungă în Europa, sfidând în repetate rânduri riscurile asociate acestei călătorii periculoase.

Guvernatorul a declarat că această tragedie a scos în evidență „vulnerabilitatea tinerilor implicați în activități economice migratorii și transfrontaliere, adesea obligați să traverseze zone instabile pentru a supraviețui sau pentru a căuta condiții de viață mai bune”.