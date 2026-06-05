Joe Wilson, profesor la clasa a VI-a la Listerdale Junior Academy din Rotherham, South Yorkshire, UK, le-a spus șefilor săi în mai 2023 că nu va veni la serviciu pentru că a „stat toată noaptea și a vomitat” și avea „o durere de cap foarte puternică”.

A doua zi dimineață, a susținut că „încă nu se simte mai bine” și că nu poate „să mănânce sau să bea apă”. În timp ce elevii săi au rămas fără profesorul obișnuit, Wilson se afla de fapt în străinătate, la o petrecere a burlacilor în Lisabona, a aflat organismul de reglementare Teaching Regulation Agency.

Cu toate acestea, instituția a decis să nu îi interzică accesul la clase, menționând că niciun elev nu a fost afectat și a considerat că publicarea deciziei reprezintă o sancțiune suficientă, scrie Daily Mail.

Înșelătoria a ieșit la iveală după ce un angajat anonim a transmis capturi de pe Facebook în care Wilson apărea într-un aeroport, cu un troler și o halbă de bere. O postare era însoțită de mesajul: „Start devreme pentru... petrecerea burlacilor, câteva beri cu șeful din Portugalia.”

Cu doar câteva minute înainte, Wilson îi trimisese unui coleg superior un mesaj în care susținea că este prea bolnav pentru a lucra. A doua zi dimineață, la 6:11, a trimis un alt mesaj: „Încă nu sunt mai bine, așa că nu voi veni azi la școală. Nu pot ține mâncare sau apă în stomac. Vă țin la curent.” Pe 22 mai, a revenit cu mesajul: „Voi veni azi la școală.”

Când a fost confruntat, Wilson a negat inițial că s-ar fi aflat în Portugalia în acele date și a susținut că fotografiile sunt dintr-o călătorie anterioară.

Cum a încercat să își ascundă urmele

În cele din urmă, a recunoscut că a „simulat o boală pentru a merge la petrecerea burlacilor a unui prieten” și și-a asumat „responsabilitatea totală” pentru „falsificarea unei boli”.

Comisia a aflat că Wilson și-a predat pașaportul în timpul anchetei disciplinare, iar ulterior s-a constatat că lipseau patru pagini. Întrebat de ce lipsesc pagini, Wilson a răspuns: „Nu știu”.

Ulterior, el a recunoscut că a scos o pagină din pașaport. Într-o declarație scrisă către TRA, a spus că a „făcut o greșeală uriașă” și că îi este „rușine” de faptele sale.

Comisia a concluzionat că paginile lipsă conțineau cel mai probabil ștampile care dovedeau că se afla în afara țării în zilele în care pretinsese că este bolnav.

Wilson nu a fost prezent la audierea virtuală în care a fost găsit vinovat de conduită profesională inacceptabilă și comportament care ar putea discredita profesia de cadru didactic. Președintele completului, Gamel Byles, a concluzionat că comportamentul lui Wilson a fost necinstit, afirmând că a avut „intenția clară de a împiedica școala să afle că a fost la o petrecere a burlacilor în străinătate”.

El a spus: „Orice persoană obișnuită ar considera comportamentul domnului Wilson îngrijorător, deoarece a lipsit de la îndatoririle sale fără aprobare și a mințit școala cu privire la locul în care se afla. În special, comisia a considerat că publicul ar considera complet inacceptabilă continuarea minciunilor și încercarea de a-și ascunde locația prin scoaterea unor pagini din pașaport.”

Comisia a mai notat că Wilson a primit indemnizație de concediu medical pentru cele două zile și „nu a oferit înapoi acea sumă” și că „modificarea unui pașaport poate constitui infracțiune”. Într-o declarație scrisă, Wilson a spus că îi este „rușine” de faptele sale și că a „făcut o greșeală și a încercat să o acopere cu o altă greșeală”.

În ciuda concluziilor dure, comisia nu i-a interzis să mai predea.