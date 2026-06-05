Drona maritimă fără pilot implicată în incidentul de vineri din Portul Constanţa are alte caracteristici, diferite de profilul ambarcaţiunilor şi navelor pentru care este optimizat SCOMAR.

„Sistemul Integrat de Supraveghere Maritimă - SCOMAR - funcţionează în parametrii tehnici şi operaţionali pentru care a fost conceput, dezvoltat şi integrat în activitatea Poliţiei de Frontieră. SCOMAR este un sistem integrat de supraveghere maritimă, nu un radar singular şi nu un sistem militar anti-dronă. Acesta este destinat pentru implementarea funcţiilor de Gardă de Coastă, precum: controlul frontierei maritime, monitorizarea şi supravegherea maritimă, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere. Sistemul a fost proiectat şi optimizat pentru detectarea, identificarea şi monitorizarea ambarcaţiunilor şi navelor de interes, în special a celor cu dimensiuni mai mari de 6 metri”, se menţionează într-un comunicat de presă transmis de MAI.

Dronă cu profil diferit față de țintele pentru care este optimizat sistemul

Potrivit sursei citate, incidentul din Portul Constanţa priveşte „o categorie tehnică diferită de ţinte faţă de cele pentru care SCOMAR a fost proiectat şi configurat operaţional”.

„Drona maritimă fără pilot identificată în port are caracteristici specifice unei platforme de dimensiuni reduse, cu profil de detecţie foarte scăzut şi amprentă radar redusă, diferite de profilul ambarcaţiunilor şi navelor pentru care sistemul este optimizat. Înţelegem preocuparea publică generată de acest incident. În asemenea situaţii, cetăţenii aşteaptă ca statul să funcţioneze coerent, prin toate instituţiile sale. Tocmai de aceea, evaluarea trebuie realizată pe ansamblul mecanismelor relevante: supraveghere, detecţie, alertare, management al traficului naval, siguranţă portuară, intervenţie, ordine publică şi cooperare interinstituţională. În domeniul siguranţei şi securităţii maritime, statul acţionează prin mai multe autorităţi, fiecare cu atribuţii tehnice şi operaţionale stabilite prin lege. Ministerul Afacerilor Interne îşi exercită atribuţiile prin structurile sale competente şi cooperează cu toate instituţiile responsabile pentru clarificarea elementelor relevante şi coordonarea măsurilor necesare. O situaţie tehnică şi operaţională complexă trebuie analizată pe baza datelor, a competenţelor legale şi a procedurilor aplicabile. Personalizarea responsabilităţii sau atribuirea selectivă a unor concluzii înainte de finalizarea evaluărilor instituţionale poate crea confuzie publică şi nu contribuie la consolidarea răspunsului statului”, se arată în comunicatul MAI.

Totodată, MAI specifică şi că „Garda de Coastă menţine cooperarea permanentă cu instituţiile şi structurile cu atribuţii în domeniul siguranţei şi securităţii maritime, asigurând schimbul operativ de informaţii şi sprijinind coordonarea măsurilor necesare, potrivit competenţelor legale”.

O dronă maritimă descoperită în Portul Civil Constanţa, în apropierea sediului Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, s-a autodetonat vineri, în jurul orei 10:30, fără a provoca victime.