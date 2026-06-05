Dezvoltat pentru a lupta împotriva unei serii de boli infecţioase, inclusiv împotriva COVID-19, acest vaccin, denumit "universal", nu a provocat "o creştere semnificativă a reacţiei bazate pe anticorpi" la cele aproximativ 30 de persoane cărora le-a fost administrat, au concluzionat autorii studiului publicat în luna iunie în Journal of Infection.

Rezultate „modeste”

Dar, deşi rezultatele nu sunt cele scontate, cercetătorii au evidenţiat un progres metodologic: potrivit lor, acesta este primul vaccin dezvoltat exclusiv folosind algoritmi bazaţi pe inteligenţa artificială.

Principiul activ al vaccinului a fost elaborat folosind algoritmi bazaţi pe datele genetice ale mai multor coronavirusuri, o familie de virusuri aflate nu numai la originea COVID-19, ci şi a sindroamelor SARS şi MERS.

Obiectivul era de a prevedea evoluţia viitoare a acestor virusuri, care sunt deosebit de predispuse la mutaţii, la fel ca, de exemplu, virusul gripei. Cu promisiunea de a nu mai fi nevoie să se dezvolte cu regularitate versiuni actualizate ale acestor vaccinuri, în funcţie de mutaţiile observate în fiecare an.

Acest lucru ar face posibilă ieşirea dintr-o "buclă fără sfârşit", în care cercetarea îşi propune să se adapteze constant la situaţia existentă, cu un vaccin deja "adaptat la viitor", potrivit virologului Jonathan Heeney, citat într-un comunicat al Universităţii Cambridge.

Deocamdată, rezultatele sunt însă departe de a confirma un astfel de succes. Studiul a arătat totuşi că vaccinul nu provoacă efecte secundare grave, deschizând calea către studii clinice mai ample. Un nou studiu, care include aproximativ 200 de persoane, va evalua astfel în ce măsură un vaccin de acest fel va putea să ofere o protecţie reală împotriva bolilor vizate.