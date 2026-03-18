Atracţia temporară, care a fost inaugurată marţi, se întinde pe 40 de metri între pilonii de est şi vest ai primului nivel şi se află la o înălţime de circa 60 de metri deasupra solului.

Până marţi după-amiază, se formase deja o coadă lungă de localnici şi turişti nerăbdători să încerce instalaţia.

Podul va rămâne deschis până pe 3 mai şi este accesibil posesorilor de bilete fără costuri suplimentare.

Turnul Eiffel, finalizat în 1889 şi supranumit ''La Dame de Fer'' (Doamna de Fier), este unul dintre cele mai populare monumente din Franţa.

Anul trecut, aproape 7 milioane de persoane au vizitat monumentul, iar esplanada de la baza turnului, care poate fi vizitată gratuit, a avut 10 milioane de vizitatori.