Turnul Eiffel, luminat în culorile drapelului francez la 10 ani de la atentatele din 13 noiembrie 2015. FOTO

13-11-2025 | 07:10
Turnul Eiffel
La zece ani de la atentatele din 13 noiembrie 2015, Franţa se pregăteşte să aducă un omagiu victimelor acestor atacuri, care au făcut 132 de morţi în capitală şi în suburbii – cele mai sângeroase din istoria recentă a ţării.

 

Ioana Andreescu

În semn de omagiu, Turnul Eiffel este iluminat în culorile drapelului francez în zilele de 12 şi 13 noiembrie, relatează TF1.

La 13 noiembrie 2015, atacatori islamişti înarmaţi cu puşti şi bombe au vizat sala de concerte Bataclan, şase baruri şi restaurante, precum şi perimetrul stadionului Stade de France, situat în apropierea capitalei franceze, ucigând 132 de persoane – dintre care 90 de spectatori la concertul din Bataclan – şi rănind sute de alte persoane.

„La zece ani după, Parisul şi întreaga naţiune aduc un omagiu în această săptămână victimelor din 13 noiembrie 2015, familiilor şi apropiaţilor lor”, a scris luni primarul Parisului, Anne Hidalgo, pe reţelele sociale.

„În memoria lor, Turnul Eiffel va fi iluminat în albastru, alb şi roşu miercuri, 12 noiembrie, şi joi, 13 noiembrie, la căderea nopţii. Parisul îşi aminteşte. Nu îi vom uita niciodată”, a spus edilul capitalei franceze.

Destul de frecvent, Turnul Eiffel este iluminat special în funcţie de evenimente.

Ce s-a întâmplat în 2015

La 16 noiembrie 2015, la trei zile după atentate, acesta fusese deja iluminat în culorile drapelului naţional, ca omagiu adus victimelor.

Drapelul tricolor a iluminat monumentul şi după atentatul de la Nisa din 2016, când un camion de marfă de 19 tone a intrat în mod deliberat în mulţimea de oameni care sărbătoreau Ziua Bastiliei pe Promenade des Anglais, provocând moartea a 86 de persoane şi rănirea altor 458.

