Parașutist încătușat la aterizarea de pe Turnul Eiffel. Doi complici au preferat să coboare pe jos

Trei bărbați au fost reținuți de poliția pariziană sâmbătă dimineața, după ce au urcat ilegal pe Turnul Eiffel, unul dintre ei folosind ulterior o parașută pentru a coborî de pe celebrul monument.

Incidentul a început în jurul orei locale 05:20, când agenții de securitate ai Turnului Eiffel au observat cei trei bărbați cățărându-se pe structura de fier. „Având în vedere gravitatea faptei și pericolul la care se expuneau", autoritățile au reacționat prompt, poliția și pompierii din cadrul GRIMP (Grupul de intervenție în medii periculoase) fiind chemați la fața locului pentru a le ordona celor trei bărbați să coboare imediat de pe monument relatează cotidianul Le Figaro, preluat de news.ro.

Situația s-a prelungit aproximativ o oră, timp în care autoritățile au încercat să îi convingă pe intruși să renunțe la acțiunea lor periculoasă. „O oră mai târziu, doi dintre ei au cooperat în cele din urmă și au fost însoțiți pe jos de polițiști, în timp ce ultimul a preferat să-și deschidă parașuta pentru a coborî pe Champ-de-Mars", potrivit informațiilor furnizate de surse oficiale.

Odată ajuns pe sol, temerarul parașutist „a fost întâmpinat de forțele de ordine, care l-au reținut și l-au plasat în arest preventiv, la fel ca pe ceilalți doi complici", a comunicat Parchetul din Paris.

Procedură judiciară accelerată

Cei trei bărbați vor fi deferiți duminică Parchetului „pentru o măsură disciplinară penală, care permite sancționarea rapidă a autorului unei infracțiuni care își recunoaște vinovăția", conform procedurii legale franceze pentru astfel de cazuri.

Acesta nu este primul caz de acest tip înregistrat recent la Turnul Eiffel. „În data de 10 iulie, a avut loc un incident similar. Doi bărbați au fost, de asemenea, reținuți și plasați în arest preventiv în jurul orei locale 4:30, după ce au sărit cu parașuta" de pe monument, ceea ce arată o tendință îngrijorătoare de încălcare a securității unuia dintre cele mai vizitate obiective turistice din lume.

