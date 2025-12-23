Turistă din China, la un pas de moarte după ce a fost luată de un val în timp ce făcea o fotografie, în Egipt

O turistă a fost la un pas de moarte după ce un val a izbit-o de stânci, în timp ce făcea o fotografie pe o stâncă periculoasă, într-o zonă turistică de pe coasta Egiptului.

Femeia, din China, vizita zona panoramică Matrouh Eye, în orașul Mersa Matruh, când a avut loc incidentul terifiant. Imagini ale momentului, distribuite pe rețelele sociale pe 7 decembrie, o arată pe femeie, îmbrăcată într-o rochie de vară portocalie, stând pe marginea unei stânci, aproape de apă, în timp ce un val se ridică în spatele ei, potrivit Daily Mail.

Valul spumos poate fi apoi văzut izbindu-se de stâncă și, în cele din urmă, peste femeie, doborând-o și târând-o în larg. După incident, aceasta a declarat presei locale că a suferit multiple zgârieturi pe corp și a descris experiența drept „înfricoșătoare”.

Ea a spus că a avut noroc că nu a fost rănită grav și că va fi mai prudentă atunci când va călători în viitor. Femeia a adăugat că a reușit, în mod miraculos, să ajungă înapoi la țărm, agățându-se de o frânghie de siguranță aflată la fața locului.

Internauții au observat că zona nu dispunea inițial de o frânghie de siguranță și au spus că femeia a fost norocoasă că aceasta se afla acolo.

Zona panoramică Matrouh Eye este un punct de belvedere popular pe coasta orașului Mersa Matruh, pe țărmul mediteranean al Egiptului, cunoscut pentru formațiunile sale stâncoase spectaculoase și valurile puternice, care atrag vizitatori dornici de fotografii dramatice la malul mării.

