Ministrul Apărării, vizită în Egipt pentru semnarea Memorandumului de cooperare militară

Stiri Politice
01-11-2025 | 08:40
Ionuț Moșteanu
Inquam Photos / Ovidiu Dumitru Matiu

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, face o vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară, considerat „un pas semnificativ în consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul apărării”.

autor
Claudia Alionescu

Potrivit oficialilor Ministerului Apărării, acest memorandum „deschide noi oportunităţi de colaborare în instruire, educaţie militară, cercetare şi logistică de apărare”.

În perioada 1–2 noiembrie 2025, ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu, efectuează o vizită oficială în Republica Arabă Egipt. Cu acest prilej, va avea loc semnarea Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea militară între Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării şi al Producţiei Militare al Republicii Arabe Egipt, condus de generalul Abdel Mageed Saqr. Acesta reprezintă un pas semnificativ în consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul apărării şi deschide noi oportunităţi de colaborare în instruire, educaţie militară, cercetare şi logistică de apărare”, anunţă, sâmbătă, Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.

Programul vizitei include întâlniri bilaterale la nivel de miniştri, depunerea unei coroane la Monumentul Memorial din Cairo, precum şi o întâlnire cu membrii comunităţii româneşti din Egipt, la sediul Ambasadei României la Cairo, potrivit sursei citate.

”Vizita contribuie la consolidarea relaţiilor bilaterale dintre România şi Republica Arabă Egipt în domeniul apărării”, mai arată MApN.

Citește și
nicusor dan
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va face o vizită oficială în Ucraina: ”Am acceptat invitația lui Zelenski”
Cum să evitați fraudele online de Black Friday. Sfaturile experților în securitate cibernetică

Sursa: News.ro

Etichete: vizita, egipt, mapn, Ionuţ Moşteanu, memorandum,

Dată publicare: 01-11-2025 08:40

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Nicuşor Dan: Probabil la începutul anului viitor voi face o vizită în SUA, dacă totul merge conform planului
Stiri Politice
Nicuşor Dan: Probabil la începutul anului viitor voi face o vizită în SUA, dacă totul merge conform planului

Preşedintele Nicuşor afirmă că cel mai probabil la începutul anului viitor va face o vizită în Statele Unite ale Americii.

 

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va face o vizită oficială în Ucraina: ”Am acceptat invitația lui Zelenski”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan a anunțat că va face o vizită oficială în Ucraina: ”Am acceptat invitația lui Zelenski”

Președintele Nicușor Dan a anunțat, marți, într-un mesaj publicat pe X.com, că a acceptat invitația președintelui Volodimir Zelenski și va efectua o vizită oficială în Ucraina ”în această toamnă”.

Preşedintele ales, Nicuşor Dan, merge duminică în Polonia pentru a-l sprijini pe primarul Varşoviei la prezidenţiale
Stiri Politice
Preşedintele ales, Nicuşor Dan, merge duminică în Polonia pentru a-l sprijini pe primarul Varşoviei la prezidenţiale

Preşedintele ales, Nicuşor Dan, va face, duminică, o vizită în Polonia pentru a participa la un eveniment electoral în sprijinul candidaturii primarului Varşoviei la alegerile prezidenţiale din această ţară.

Recomandări
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale
Stiri actuale
Cum arată localitățile ridicate artificial la rang de oraș. Sunt, de fapt, comune, fără școli și spitale

Mai bine de jumătate dintre orașele din țară au ajuns sub 10.000 de locuitori, pragul minim necesar conform legii.

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
Stiri externe
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump

Departamentul Apărării al Statelor Unite a permis Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, a raportat vineri CNN, citând trei oficiali americani și europeni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 31 Octombrie 2025

48:06

Alt Text!
La Măruță
31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28