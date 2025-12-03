Tulburările de alimentație cresc riscul mai multor boli și la cinci sau zece ani distanță - Studiu

Un nou studiu arată că persoanele diagnosticate cu tulburări de alimentație continuă să prezinte riscuri crescute pentru mai multe boli grave chiar şi după cinci sau zece ani.

Cercetarea, realizată în Marea Britanie pe peste jumătate de milion de oameni, unii cu un astfel de diagnostic, alții fără, a arătat că riscurile rămân semnificativ mai mari în primul grup pentru afecţiuni metabolice, hepatice, osoase şi psihice, comparativ cu populaţia generală.

Dintre subiecții diagosticați cu o afecțiune alimentară, femeile şi adolescentele au reprezentat 89% din total.

