Trucuri la îndemâna oricui pentru a salva mâncarea rămasă de Paște. Românii aruncă anual 2,5 milioane de tone de alimente

Ar fi păcat ca mâncarea să ajungă la gunoi, pentru că am muncit degeaba, risipim alimente și, implicit, bani. Maeștri bucătari ne învață cum să salvăm câte ceva și ne sfătuiesc ca data viitoare să pornim la cumpărături cu o listă mai bine făcută.

Cu puțină imaginație putem să transformăm un preparat de Paște într-unul nou.

Laura Laurențiu, bucătar: „Începând cu friptura rece de miel, pe aceasta o putem înfășura într-o lipie caldă, o stropim cu sos de iaurt și usturoi și includem în această lipie o salată bine asezonată. Obținem astfel un fel de shaorma de casă, ouăle colorate le putem umple cu cele mai diverse paste, sunt tot felul de ouă umplute, dar le putem folosi și la salate sau le putem include la un gratan de cartofi. În ceea ce privește cozonacul rămas de la Paști o să vă propun o rețetă mai jucăușă, un cozomisu, un tiramisu cu felii de cozonac”.

Sau puteți să apelați la un truc.

Iosif Ștefănescu, chef: ”Au apărut aparatele astea de vidat, care sunt alea casnice, găsite în supermarket, de mare ajutor. De ce? Pentru că dacă facem o friptură, o garnitură, dacă pregătim ceva înainte sunt lucruri care pot fi vidate și astfel de prelungim durata de viață în frigider cu aproximativ 7 zile”.

Lista de cumpărături este sfântă

Nu în ultimul rând, lista de cumpărături este sfântă, spun bucătarii. Și asta pentru că odată așezat totul pe hârtie, ne putem da seama și de cantitățile necesare.

Iosif Ștefănescu, chef: ”Cumva ne batem joc de noi în momentul în care facem, pentru că muncim prea mult, cheltuim banii familiei, ne ducem la supermarket, cumpărăm mai mult decât avem nevoie, să fie”.

”- Vă rămâne mâncare de obicei?

- Foarte multă!”.

”- Am văzut la ghenă ieri, din păcate!

- Mâncare aruncată?

- Tone! Saci întregi de mâncare!”.

Pe internet au apărut în ultima vreme tot felul de trucuri și rețete. Sunt la îndemâna tuturor, mai ales că ingredientele sunt deja în frigider.

„Cum să salvezi ouăle rămase de la masa de Paște? Am zdrobit ouăle cu furculița, peste care am adăugat o cutie de brânză cottage, am tăiat tijele de apio, legătura de mărar, adăugat 2 linguri de porumb, muștar, zeamă de lămâie, sare și piper. Am amestecat toate ingredientele și gata salata!”.

Potrivit celor mai recente date Eurostat, românii aruncă anual aproximativ 2,5 milioane de tone de mâncare.

