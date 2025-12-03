Trei fraţi din Israel au devenit părinţi în aceeaşi zi. „Un moment special şi surprinzător"

Trei fraţi israelieni au devenit taţi în aceeaşi zi după ce soţiile lor au născut marţi patru copii, informează DPA.

Soţiile i-au născut marţi pe cei patru bebeluşi la spitalul Mayanei Hayeshuah din apropiere de Tel Aviv, a declarat o purtătoare de cuvânt a clinicii.

Una dintre ele a născut gemeni. Astfel, părinţii celor trei fraţi israelieni au devenit fericiţii bunici ai patru copii.

Purtătoarea de cuvânt a spitalului a descris întâlnirea celor trei fraţi la acea maternitate drept "un moment special şi surprinzător".

Cei patru bebeluşi s-au născut într-un interval de doar câteva ore.

"Nicio statistică nu ar fi putut să ne pregătească pentru acest moment special, care ne-a făcut pe toţi să luăm o pauză, să zâmbim şi să ne emoţionăm încă o dată în faţa magiei care se petrece aici în fiecare zi", a adăugat purtătoarea de cuvânt a spitalului.

Rata natalităţii din Israel, în medie de 2,9 copii la o femeie, este una dintre cele mai ridicate dintre ţările membre în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD).

