Proteste în Capitală de Ziua Culturii. Mii de oameni au manifestat împotriva Guvernului și a „Legii Vexler”

16-01-2026 | 09:10
Protestul organizat în Capitală de Ziua Culturii s-a încheiat după șase ore de scandări. Două mii de oameni au pornit în marș, de la Universitate, spre Piața Victoriei, nemulțumiți de „legea Vexler”, pentru combaterea extremismului.

Alexia Sburlan,  Mădălina Stețco,  Ștefan Maleș

Nu au lipsit incidentele: manifestanții au aruncat în jandarmi cu ouă și chiar cu gardurile instalate în piață, potrivit forțelor de ordine. S-au dat amenzi de peste 10.000 de lei.

Piața Universității a devenit neîncăpătoare pentru mulțimea numeroasă. Îmbulzeala a fost generalizată.

George Simion: „Fraților, stați două minute, nu mai împingeți din spate”.

Protestatarii au pornit spre Piața Victoriei, escortați de jandarmi. Din mulțime se vedeau zeci de tricoloruri, dar și portretul lui Mihai Eminescu.

Oamenii au protestat față de legea Vexler, pentru combaterea extremismului, adoptată în decembrie de Parlament. Claudiu Târziu, organizatorul manifestației și liderul partidului Acțiunea Conservatoare, susține că legea ar putea duce la cenzurarea operei literare și ar pedepsi gândirea liberă. Dar protestatarii au avut și alte nemulțumiri.

Manifestanții, nemulțumiți de politicile guvernului

Participant: „Protestăm pentru acest guvern ilegitim. Pentru acest președinte care nu mă reprezintă și pentru viitorul copiilor noștri, și pentru voi, tineretul”.

Participant: „De două săptămâni așteptăm alocațiile la copii. Au tăiat indemnizația. În loc să avem și noi ca în alte țări, să creștem copii. Un câine are alocația mai mare ca un copil, primește mai mult ca un copil”.

Frustrarea mulțimii s-a răsfrânt și asupra forțelor de ordine, în care unii oameni au aruncat cu bulgări, ouă, sticle de plastic și chiar cu gardurile instalate în piață, au transmis jandarmii. S-au dat patru amenzi, în valoare totală de 10.400 de lei.

Protestul s-a încheiat la ora 23:00.

Sursa: Pro TV

Etichete: protest, lege, extremism,

Dată publicare: 16-01-2026 08:16

