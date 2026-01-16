Poleiul a transformat Clujul în patinoar. Zeci de oameni au ajuns la spital cu fracturi sau luxații

A fost Cod galben de ceață și polei în județul Cluj. Stratul de gheață format după ploaie a transformat mersul pe jos într-o cursă cu obstacole, pe care nu toți au încheiat-o cu bine.

Mai multe persoane au alunecat și au ajuns la spital cu fracturi sau luxații.

Corespondent PROTV: „Pe unele porțiuni, trotuarul a devenit practic un patinoar. Abia reușesc să mă țin pe picioare, iar ploaia măruntă îngreunează și mai mult pașii."

Au fost multe astfel de porțiuni de drum în Cluj-Napoca, unde ploaia înghețată a acoperit asfaltul cu o pojghiță lucioasă. Mersul pe jos s-a transformat într-o adevărată provocare.

Ca să evite căzăturile, oamenii s-au ținut unii de alții sau de orice altceva au găsit în jur. Când au văzut că nu-i ajută nici mersul cu grijă, au căutat alte soluții, unele periculoase.

Fată: „Mai e zăpada de pe lângă și ne folosim de ea, este mai ușor să mergi prin zăpadă decât pe gheață. Cu chiu, cu vai ajungem."

Oamenii au improvizat soluții

Au fost și oameni mai puțin norocoși, care au ajuns direct la urgențe, în urma căzăturilor. În această perioadă, medicii secției de ortopedie și traumatologie din Cluj-Napoca tratează zilnic, în medie, 60 de pacienți – în mare parte, cu fracturi și luxații.

Tinere: „Groaznic, e foarte alunecos și nu se vede gheața. Am picat de foarte multe ori deja. Mergând ca pinguinii de obicei."

Și șoferii sau motocicliștii s-au văzut nevoiți să conducă prudent, ca să evite accidentele – chiar dacă s-a intervenit cu material antiderapant. În aceste condiții, crește și timpul de livrare a comenzilor de mâncare.

Curier: „Ajunge cu întârziere de 15–20 de minute, dar până la urmă ajunge, clienții trebuie să aibă puțin mai multă răbdare, astea sunt condițiile."

Codul galben de ceață, asociat cu burniță sau ploaie slabă, cu depuneri de polei, a fost în vigoare de joi dimineață, până azi-noapte, la ora 2.

