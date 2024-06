Totul despre Aglaonema, planta întunericului. Îngrijire, lumină, apă și înmulțire. Cum faci să reziste ani de zile în casă

Planta este cunoscută și sub numele de „planta norocoasă” sau „planta întunericului” datorită asocierii sale cu norocul în cultura chineză.

Despre Aglaonema

Aceste plante sunt originare din regiunile tropicale și subtropicale din Noua Guinee și Asia. Ele au fost cultivate ca plante aducătoare de noroc și bunăstare de secole.

Unele plante sunt erecte, iar altele se răspândesc prin rizomi târâtori care se înrădăcinează ușor în solul de dedesubt.

Toate speciile produc flori în primăvară și vară. În mediile domestice, unele pot înflori iarna. Ele înfloresc în etape, producând mai întâi un mugur și apoi o anteză (similară cu crinul păcii). Pentru scopuri de polenizare, spata exterioară este îndepărtată pentru a accesa florile feminine.

Conform NASA, acest gen de plante absorb formaldehida și benzenul din aerul înconjurător. Deși sunt bune pentru îmbunătățirea calității aerului, ele conțin cristale de oxalat de calciu care sunt toxice dacă sunt ingerate.

Sucul emis de plantă poate provoca, de asemenea, iritații ale pielii. Prin urmare, cultivatorii ar trebui să poarte protecție atunci când manipulează aceste plante.

Toate varietățile de aglaonema (se estimează că sunt între 21 și 24 de specii) sunt extrem de ușor de îngrijit, ceea ce le face favorite în birouri la nivel mondial.

Deși aglaonema 'Silver Queen' este una dintre cele mai populare varietăți, Suzy' sau Silver Bay sunt ușor de găsit în magazinele mari și la fel de frumoase.

Tot ce trebuie să știi despre Aglaonema - cum să o îngrijești

Există mai multe tipuri de plante Aglaonema, fiecare cu caracteristicile sale unice. Unele dintre cele mai comune tipuri includ Silver Bay, Red Emerald și Maria.

Silver Bay are frunze verde-argintii cu marcaje verde-închis, în timp ce Red Emerald are frunze verzi cu margini roșii. Maria, pe de altă parte, are frunze verde-închis cu marcaje argintii.

Lumină

Planta Aglaonema se dezvoltă cel mai bine în lumină indirectă, nu foarte puternică, de unde și numele de „planta întunericului”. Poate tolera și condițiile de lumină redusă, dar acest lucru poate afecta creșterea plantei și o poate face să crească mai încet.

Este cel mai bine să așezi planta direct în sau lângă o fereastră, de preferință cu expunere estică sau vestică, dar ferestrele nordice neobstrucționate pot funcționa, oferind lumină indirectă de intensitate scăzută-moderată.

Evită plasarea plantei în lumina directă a soarelui de după-amiază de la o fereastră sudică, deoarece poate arde frunzele, cu excepția cazului în care este trasă o perdea subțire. Dacă vrei să pui planta mai departe de o sursă de lumină, asigură-te că Aglaonema primește suficientă lumină.

Apă

Planta Aglaonema preferă solul uniform umed, dar poate tolera perioadele de secetă. Udă planta atunci când solul s-a uscat.

Udă mai des în lumină mai strălucitoare și mai rar în lumină mai redusă. Supra-udarea poate provoca putrezirea rădăcinilor, așa că asigură-te că ghiveciul are o scurgere corespunzătoare și verifică umiditatea solului înainte de a uda.

Umiditate

Planta Aglaonema poate tolera umiditatea normală din încăperi, dar poate beneficia de niveluri mai ridicate de umiditate.

Poți crește umiditatea folosind un umidificator dacă aerul din casă este constant uscat. Evită plasarea plantei lângă calorifere sau aer condiționat, deoarece poate usca frunzele și provoca căderea frunzelor.

Temperatură

Planta Aglaonema preferă temperaturi între 18°C și 27°C. Poate tolera temperaturi mai scăzute, dar poate suferi daune dacă este expusă la temperaturi sub 10°C. Ține planta departe de curenții reci și de ventilațiile de aer condiționat.

Sol

Planta Aglaonema preferă solul bine drenat, cu o bună reținere a umidității. De asemenea, este cel mai bine să folosești un ghiveci cu găuri de drenaj pentru a preveni înmuierea excesivă a solului.

Alternativ, oferirea unui strat de pietre la baza ghivecelor fără găuri de drenaj poate ajuta la crearea unui spațiu pentru acumularea excesului de apă, departe de rădăcinile plantei.

Planta Aglaonema poate fi toxică pentru animale de companie și copii dacă este ingerată. Ține planta la distanță apelează la un doctor dacă apare ingestia accidentală.

Înmulțire

Deși aglaonema poate fi propagată prin semințe, butași de vârf, divizare sau prin cultură de țesut în laborator, majoritatea oamenilor optează pentru divizare. Este cea mai simplă metodă pentru cei care cresc plante acasă.

Pentru a-ți diviza aglaonema, mai întâi asigură-te că există mai multe puncte din care plantele verzi ies din sol. Ea se propagă în mod natural prin drajoni sub suprafața solului plantei mamă, și un ghiveci se poate umple rapid cu plante tinere. Trebuie să ai mai multe plante sănătoase la vedere.

Apoi, scoate cu grijă planta și solul său din ghiveci. Dacă solul este suficient de liber, scutură-l ușor cu mâinile pentru a expune rădăcinile. Dacă plantele nu sunt legate de rădăcini și încâlcite, ar trebui să poți să separi ușor aglaonema cu degetele pentru a o replanta.

Dacă planta ta este legată de rădăcini, va trebui să folosești un cuțit ascuțit și steril pentru a tăia masa de rădăcini în mai multe secțiuni pentru replantare, dar asigură-te că lași un număr egal de frunze și tulpini pe fiecare secțiune.

Replantare

Aglaonema ar trebui replantată în sol proaspăt la fiecare doi ani. Acest lucru nu doar că reîmprospătează solul, dar îți permite și să îți divizezi planta dacă dorești sau să mărești dimensiunea ghiveciului.

Păstrează dimensiunea ghiveciului proporțională cu planta. Aglaonema preferă să aibă structuri radiculare dense și sigure, dar nu are nevoie de prea mult sol suplimentar care poate reține prea multă umiditate.

Replantează plantele la aceeași adâncime la care au fost plantate inițial pentru o dezvoltare optimă.

Probleme frecvente și dăunători

Cea mai comună problemă pentru aceste plante este îngălbenirea frunzelor. Frunzele galbene sunt un semn de prea puțină sau prea multă apă, de obicei cea din urmă. Asigură-te că menții un sol constant umed, dar nu ud, pentru a garanta frunze verde-închis.

Dacă îngălbenirea persistă în ciuda menținerii condițiilor optime de udare, planta ta poate suferi de o deficiență de cupru. Aceasta este surprinzător de comună la acest tip de plantă, deoarece este un consumator intens de cupru din sol. Planta ta poate fi lipsită de micronutrienți și ar trebui fertilizată corespunzător.

Vârfurile maronii ale frunzelor verde-închis sunt de obicei cauzate de acumularea în sol a sărurilor, clorului, mineralelor sau fluorului din apa de la robinet. Pentru a remedia această problemă, poți fie să elimini depozitele de minerale din sol printr-o drenare completă folosind apă distilată, fie să replantezi planta în sol proaspăt.

Dăunători

Cei mai comuni dăunători sunt coșenilele. Ele vor suge seva plantei și vor cauza daune. Totuși, în România, aceste insecte sunt extrem de rare, deci nu trebuie să îți faci griji.

Mai comuni sunt acarienii și afidele. Acestea, de asemenea, consumă seva plantei și se fixează pe partea inferioară a frunzelor și tulpinilor.

Toți dăunătorii pot fi distruși prin pulverizarea ușoară a unui insecticid pe toate suprafețele plantei. Soluția ar trebui aplicată seara sau când planta este mai puțin probabil să fie expusă la lumină înainte ca pulverizarea să se usuce, pentru a evita arderea frunzelor.

Boli

Aglaonema este susceptibilă la antracnoză și petele de frunze Myrothecium, care sunt ambele fungice. Acestea pot decolora frunzele și pot provoca găuri sau pete uscate maronii, și pot dezvolta daune mai severe în timp.

Tratamentul pentru acestea necesită o pulverizare ușoară cu un fungicid lichid pe bază de cupru. Din nou, aplică acest produs după ce apusul soarelui, astfel încât să se usuce pe suprafața frunzelor peste noapte. P

Petele bacteriene de pe frunze pot apărea, de asemenea, pe plantele tale. De obicei transmise prin unelte nesterilizate sau de către afide, acestea vor răspunde bine la un fungicid pe bază de cupru.

Dacă planta ta este frecvent supraudată, poate dezvolta putregaiul radicular fusarium. Din păcate, acest lucru este, în general, fatal, așa că cea mai bună protecție împotriva acesteia este prevenția. Nu suprauda niciodată planta.

