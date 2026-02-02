Maria și Matei, iată prenumele pe care părinții din România le-au ales cel mai des, anul trecut, în cazul nou-născuților. Potrivit datelor de la Evidenta Populației au urmat în clasament tot unele de inspirație religioasă, precum David, Sofia, Andrei și Luca.

Diana are 36 de ani iar în noiembrie a adus-o pe lume pe Maria.

Diana, părinte: „Știam cumva instinctiv de foarte mult timp, încă de când eram copil, aș putea să zic, că voi avea o fetiță pe care o va chema Maria. De ce, nu știu să vă explic”.

În toată tara, peste 4.000 de fetițe au fost botezate astfel. Unele au primit în plus încă un prenume.

Alexandru Răileanu, părinte: „De aici am ales numele. Un semn de mulțumire foarte mare pentru Dumnezeu, pentru că soția mea a avut o sarcina destul de complicată”.

Preferința uriașă pentru Măria, reiese clar din topul numelor de fetițe, pe anul trecut. Maria, ca alegere unică este pe locul trei. Iar în combinație cu alte prenume, precum Eva, Sofia, Anastasia, Selena, Ilinca, Antonia și Iris - ocupă opt din primele zece locuri. Doar Anastasia și Sofia, ca alegeri diferite, au mai intrat în clasament.

Lucian Apopei, preot: „Părinții pun numele Maria gândidu-ne, în primul rând, la Fecioara Maria, la Maica Domnului. Dând numele unui sfanț unui copil, înseamnă că îl alegem ca patron și ca ocrotitor pentru copilul nostru”.

În cazul băiețeilor, 627 de prunci au fost botezați Matei. Au urmat David - aproape 500 și Andrei, peste 430. În top 10 au intrat și Luca, Alexandru, Filip, Tudor și Ștefan.

Anca Bivoleanu, purtător de cuvânt Maternitatea Cuza Vodă din Iași: „Sunt niște tendințe, depinde de modă, de astre, de influențe, de mediu, de vecină, de prieteni anul trecut a fost anul lui Matei. Matei și Maria”.

Romeo Asiminei, sociolog: „Observăm, de fapt, un fel de negociere între tradiție și contemporan. Religia rămâne o ancoră în alegerea numelor copiilor. Pe de altă parte este și o orientare către nume internaționale, ușor de pronunțat”.

Cei mai mulți copii au fost născuți în septembrie și octombrie.

Top 2025 prenume nou-născuți - FETE



1. Eva-Maria - 815

2.Sofia-Maria - 718

3. Maria - 654

4. Anastasia-Maria - 546

5. Selena - Maria - 377

6. Anastasia - 376

7. Ilinca-Maria - 336

8. Sofia - 333

9. Antonia - Maria - 332

10. Iris-Maria - 313

Top 2025 prenume nou-născuți - BĂIEȚI



1. Matei - 627

2. David - 492

3. Andrei - 436

4. David-Andrei - 382

5. Luca - 368

6. Alexandru - 338

7. Filip - 288

8. Tudor - 275

9. Dominic-Andrei - 259

10. Ștefan - 256

