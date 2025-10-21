Pizza Hut închide 68 de restaurante într-o țară din Europa. Peste 1.200 de locuri de muncă, pierdute

21-10-2025 | 09:39
pizza hut uk
Getty

Lanţul de restaurante Pizza Hut va închide 68 de restaurante şi 11 puncte de livrare în Marea Britanie, ceea ce va duce la pierderea a 1.210 locuri de muncă.

Lorena Mihăilă

Decizia vine după ce compania care operează locaţiile din Marea Britanie, DC London Pie Limited, a intrat în administrare judiciară, a anunţat luni firma de consultanţă FTI Consulting, citată de Reuters.

Totuşi, într-un acord de tip ”pre-pack administration”, grupul american Yum! Brands, proprietarul global al mărcii Pizza Hut, a convenit să preia 64 de restaurante din Regatul Unit, salvând 1.276 de locuri de muncă.

„Această achiziţie selectivă are scopul de a proteja experienţa clienţilor şi de a păstra cât mai multe locuri de muncă posibil. Prioritatea noastră imediată este asigurarea continuităţii operaţionale în locaţiile preluate şi sprijinirea angajaţilor pe durata tranziţiei.”, a declarat Nicolas Burquier, directorul general al diviziei internaţionale Yum! Brands.

Criza de la Pizza Hut survine într-un context dificil pentru industria ospitalităţii din Marea Britanie, afectată de costuri în creştere, inclusiv salarii mai mari şi contribuţii sociale ridicate, în timp ce consumatorii britanici, afectaţi de inflaţie, cheltuiesc tot mai puţin pentru mesele în oraş.

Sursa: News.ro

